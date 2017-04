VIDEO: Udrih in Vujačić igrala, Westbrook v zgodovino

Russell Westbrook (Foto: AP)

Oba slovenska košarkarja sta dobila priložnost za igro. Udrih je v 21 minutah na parketu dosegel 11 točk ter imel 5 podaj in dva skoka, Vujačić pa je v 17 minutah vpisal 2 točki, 3 skoke in prav toliko podaj. Obe ekipi nimata več možnosti za uvrstitev v končnico. Miami, ki boj za 'playoff' bije s Chicagom in Indiano, bo tako kot slednja danes odigral predzadnjo tekmo rednega dela. Gostil bo aktualne prvake Cleveland Cavaliers, nato pa bo v sredo doma igral še z Washingtonom. Chicago, ki ima enako razmerje zmag in porazov kot Miami, a boljše medsebojni seštevek, bodo gostili Orlando in Brooklyn, Indiano, ki ima zmago več od Chicaga in Miamija, pa čakata še Philadelphia in Atlanta.



V zgodovino pa se je zapisal Russell Westbrook. Dosegel je 42. trojnega dvojčka v sezoni - 50 točk, 16 skokov, 10 podaj - in tako prehitel rekord Oscarja Robertsona iz 1961-62.