VIDEO: Udrihov Detroit izgubil, Phoenixov Booker dosegel 70 točk

Devin Booker je svojemu izkupičku dodal še osem skokov, šest podaj in en blokiran met. 20-letnik je postal šele šesti igralec v ligi NBA, ki je dosegel 70 točk ali več, pred njim je to uspelo Wiltu Chamberlainu, Davidu Robinsonu, Davidu Thompsonu, Elginu Baylorju in Kobeju Bryantu.



Izidi:

Orlando Magic - Detroit Pistons 115:87

Washington Wizards - Brooklyn Nets 129:108

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 105:112

Indiana Pacers - Denver Nuggets 117:125

Boston Celtics - Phoenix Suns 130:120

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 107:117

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 100:97

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 117:107

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 130:119

Golden State Warriors - Sacramento Kings 114:100