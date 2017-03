Umrl arhitekt šampionskih moštev Chicago Bulls, poklonil se mu je tudi legendarni Jordan

Tudi Jordan je "snel kapo" ob smrti dolgoletnega sodelavca, s katerim sta imela sicer kar nekaj kratkih stikov. (Foto: Reuters)

Ena najtrofejnejših ekip svetovnega športa žaluje za nekdanjim generalnim menedžerjem Jerryjem Krausejem. Krause, po rodu iz Chicaga, je dober del svoje menedžerske kariere posvetil lokalni košarkarski ekipi Chicago Bulls, kjer se je kot izvrsten oglednik prelevil v enega najuspešnejših, a tudi enega najmanj priljubljenih funkcionarjev v vetrovnem mestu. A njegova zapuščina je bogata, v 90. letih prejšnjega stoletja je ekipa z Michaelom Jordanom, Scottiejem Pippenom in drugimi vladala ligi NBA in osvojila kar šest naslovov. Četudi se je s Krausejem večkrat sporekel, je Jordan po torkovi objavi Krausejeve smrti nemudoma izrazil sožalje njegovi družini. "Izražam iskreno sožalje njegovi ženi, Thelmi, njegovi družini in prijateljem," je besede legendarnega Aira prenesel TMZ Sports. Jordan je še sporočil: "Jerry je bil ključna figura dinastije Chicago Bulls v 90. letih in Bullsom je pomenil tako veliko, veliko pa je pomenil tudi (bejzbolski ekipi, op. a.) White Soxom in celotnemu mestu Chicago." Krause je bil kljub izjemnim uspehom večkrat izžvižgan na proslavah Chicagovih naslovov. Veljal je za nekomunikativnega in precej osornega moža. Navijači so ga na zob vzeli tudi zaradi domnevnega skopuštva, ko je zvezdniku Jordanu namesto pričakovane plače 27,7 milijona evrov (30 milijonov ameriških dolarjev) ponujal precej nižji znesek (18,5 milijona evrov). A je imel tudi mehko plat, nihče pa mu ni oporekal znanja, ko je šlo za ocenjevanje sposobnosti mladih oziroma že malce izkušenejših igralcev. "Samo igralci ne osvajajo naslovov, organizacije jih," je bila ena njegovih najslavnejših izjav.

Bil je med prvimi, ki je zaupal talentu evropskih košarkarjev, Splitčan Toni Kukoč je bil velika uspešnica v dresu bikov, kjer je Krause v funkciji GM-ja (generalnega menedžerja, op. a.) začel delovati leta 1985. Velikemu talentu Jordanu je priključeval izvrstne košarkarje, ključe ekipe pa je sčasoma predal revolucionarju Philu Jacksonu, ki je Doug Collinsa na klopi rdečih nasledil kljub temu, da je v sezoni, ko je bil Collinsu še pomočnik, Chicago igral finale vzhodne konference. Poleg Pippena, ki je k Bullsom prišel leta 1987, je bil v prvi šampionski ekipi pomemben člen tudi Horace Grant. Krause je imel v zadnjih letih na položaju, ki ga je zapustil aprila 2003, veliko težav z zdravjem tudi zaradi prekomerne teže in astme. "Celotna organizacija Bullsov je globoko užaloščena ob smrti Jerryja Krauseja," je v izjavi povedal predsednik bikov Jerry Reinsdorf: "Jerry je bil eden izmed najbolj delovnih fantov, kar sem jih kdajkoli spoznal, bil pa je tudi eden najboljših ocenjevalcev talentov vseh časov. Jerry je igral ključno vlogo pri našem nizu šestih naslovov v osmih letih. Res je bil arhitekt naših velikih ekip v 90. letih. Ne bi me izbrali v Hišo slavnih, če ne bi bilo Jerryja. Zelo ga bomo pogrešali in z mislimi ter molitvami smo z njegovo ženo Thelmo in družino Krause." Krause je v športu deloval že tudi drugod, bil je oglednik Baltimore Bullets, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers in tudi pri čikaških bikih (1969-71), kot oglednik je deloval tudi pri bejzbolskem moštvu Chicago White Sox. Med njegovimi "odkritji" so še Earl Monroe, Wes Unseld, Alvin Adams in Elton Brand. Med vidnejšimi posamezniki uspešnih Chicagovih ekip so pod njegovo direktorsko taktirko zaigrali še Dennis Rodman, John Paxson, Steve Kerr, Bill Wennington, Ron Harper, Robert Parish, Brian Williams in številni drugi.