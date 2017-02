Union Olimpija kot prva na zaključni turnir četverice pokala Spar

Okornova četa ni imela težav s Heliosom. (Foto: Damjan Žibert)

Domžale bodo konec tedna gostile zaključni turnir pokalnega tekmovanja, toda domačega kluba ne bo tam. Helios Suns so nadaljevali krizo zadnjih tednov in se poslovili v četrtfinalu tekmovanja. Njihove možnosti so bile majhne že po torkovem porazu z Unionom Olimpijo v gosteh, danes pa so pred svojimi navijači pokazali nekaj boljšo predstavo, a vseeno klonili.

Četrtfinalna tekmeca sta v zadnjih osmih dneh odigrala tri tekme, vse pa so dobili zeleno-beli. V zaostali tekmi državnega prvenstva so bili boljši z 79:71, v pokalu Spar pa na prvi tekmi s 87:70, danes pa še z 68:63. Domači košarkarji so se zavedali, da bi glede na predstavo dan prej potrebovali manjši čudež, da bi naredili preobrat v četrtfinalu. Gostje pa so hitro pokazali, da bodo še enkrat iskali zmago. Povedli so že na začetku (nazadnje je bilo izenačeno pri 6:6), pozneje pa prednost višali in nasprotnikom onemogočali možnost, da bi se približali. Helios je tako zaman iskal priključek, v zadnji del krenil z -10, razlika se je nekoliko zmanjšala šele v zadnjih minutah.

Pri domačih je bil strelsko najbolj razpoložen Tomaš Kyzlink s 25 točkami (zadel je vseh pet trojk svoje ekipe), pri gostih pa je 16 točk zbral Gregor Hrovat. Ljubljančani se bodo v polfinalu v soboto pomerili z zmagovalcem dvoboja Zlatorog - Rogaška.