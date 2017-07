Union Olimpija pozdravila največjo okrepitev pred novo sezono: prišel je center Morgan

"V Evropi sem 3 sezone in ponudba Uniona Olimpije je nekaj kar sem sprejel z obema rokama, saj gre za renomiran klub z bogato zgodovino nastopanja v Evropi. Zavedam se izziva na več frontah in pomembnosti ubranitve obeh domačih naslovov, kar so mi v klubu predstavili kot glavne cilje sezone," je ob podpisu pogodbe dejal Jordan Morgan. Američan, ki je bil v NCAA del priznane univerze Michigan, je v grški prvi ligi v povprečju dosegal 11,6 točke in 9 skokov na tekmo. Pred tem je v Evropi nastopal tudi za italijansko Virtus Romo in francoska kluba Hermine Nantes ter Paris-Levallois.

"Gre za do sedaj našo največjo okrepitev, igralca, ki bo moral nositi igro po košema. S svojo močjo, agilnostjo in z znanjem verjamem, da mu bo to tudi uspevalo. Gre za košarkarja z veliko željo po napredovanju in dokazovanju, ki je razumel naše usmeritve in s zaveda, kaj ga v Ljubljani čaka," je dejal trener zmajev Gašper Okorn.