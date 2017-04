Union Olimpija z zmago nad večnimi tekmeci dviginila polfinalno vstopnico državnega prvenstva

Union Olimpija se je z zmago na derbiju skozi šivankino uho uvrtila v zaključne boje državnega prvenstva. (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljančani so z zmago s 87:76 prišli do četrtega mesta v ligi za prvaka, Krka pa si je že pred zadnjim krogom zagotovila najboljše izhodišče. Druga tekma polfinala bo 9. maja v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena za 11. maja. V drugem polfinalu bosta igrala Rogaška in Zlatorog. Union Olimpija je do zmage prišla zasluženo, saj je bila neprimerno bolj motivirana - le zmaga ali morebiten poraz Laškega bi jo peljal med štiri najboljše ekipe, hkrati pa je imela več razpoloženih košarkarjev. V prvem polčasu je ob skoraj 70-odstotnem metu iz igre povedla že z 18 točkami prednosti (54:36), toda nekaj minut nepazljivosti jo je pahnilo v negotovo nadaljevanje.

Krka je v drugem polčasu tekmecu vseskozi dihala za ovratnik, v 37. minuti je imela le tri točke zaostanka (72:75), štiri točke Gregorja Hrovata in trojka Mirka Mulalića pa so dokončno prevesile tehtnico na stran zeleno-belih iz Ljubljane. 67 od 87 točk Uniona Olimpije je v odsotnosti Nikole Jankovića dosegel trio Oliver (23, 7 skokov) - Hrovat (22, 6 skokov, 6 podaj) - Jefferson (22, 4 trojke), pri Krki pa je primanjkljaj Marka Lukovića in Erjona Kastratija najbolje izkoristil Matej Rojc (19 točk, met iz igre 7:9).

Izid, 10. kroga liga NKBM:

Krka - Union Olimpija 76:87