URADNO: Goran Dragić bo vendarle zaigral na tekmi zvezd lige NBA

Iz Dragićevega kluba Miami Heat so sporočili, da bo eden njihovih ključnih mož kljub nekaterim drugačnim napovedim zaigral na letošnji tekmi zvezd (All-stars), s čimer se je slovenski košarkarski as pridružil preostali sedmerici košarkarjev, ki so imeli to čast, da so na omenjenem prestižnem dogodku zastopali barve kluba s Floride.