URADNO: KZS za selektorja predlaga Trifunovića, IO o potrditvi glasuje jutri

Lahko Rado Trifunović ponovi uspehe Igorja Kokoškova. Prvi cilj bo seveda uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2019 na Kitajskem. (Foto: KZS)

Ena od perečih tem Košarkarske zveze Slovenije je poiskati novega selektorja članske reprezentance, saj Igor Kokoškov zaradi dela v ligi NBA ne bo mogel voditi košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Kokoškov je kot selektor Slovenijo popeljal do zlatega odličja na letošnjem evropskem košarkarskem prvenstvu. A že kmalu slovensko reprezentanco čakajo naslednje preizkušnje, naprej so na sporedu kvalifikacije za svetovno prvenstvo, kjer se bo Slovenija pomerila s Španijo, ki je na minulem Eurobasketu osvojila bron, ter Belorusijo in Črno goro. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) se je znašla v težavah zaradi drugačnega razporeda kvalifikacij v primerjavi s prejšnjimi.

Na predlog predsednika KZS, se za selektorja moške članske reprezentance imenuje Radovana Trifunovića in sicer za obdobje kvalifikacij za SP v košarki 2019. KZS

Tako Kokoškov zaradi službe v ligi NBA pri moštvu Utah Jazz ne bo mogel voditi reprezentance, zato je moralo vodstvo KZS poiskati nove rešitve. Ob načrtovani uvrstitvi Slovenije na SP bo srbski strokovnjak seveda lahko znova prevzel vajeti moštva, do takrat pa so morali vodilni možje slovenske košarke poiskati novo rešitev. Ta rešitev pa sliši na ime Rado Trifunović. Kokoškov kljub temu ostaja del zlate zgodbe, saj je sprejel ponudbo KZS-ja in bo kot strokovni svetovalec pomagal strokovnemu štabu v kvalifikacijah za SP.

Slovenija bo kvalifikacije za SP začela kot evropska prvakinja. Za ta uspeh je zaslužen tudi Rado Trifunović. (Foto: AP)

Nekdanji odlični košarkar in tudi reprezentant je tako postal glavni trener, kot pomočnika ostajata Jaka Lakovič in Aleksander Sekulić, Kokoškov pa bo imel vlogo svetovalca in ostaja član strokovnega štaba. Trifunović je v letih 2014 in 2015 vodil slovensko reprezentanco B, na EP leta 2015 je bil pomočnik selektorja Jureta Zdovca, nato pa kot omenjeno Kokoškova. "Rado Trifunović se je pokazal kot prava oseba, da v tem negotovem obdobju kvalifikacij za SP prevzame to odgovorno nalogo. Gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je bil na zadnjih treh velikih tekmovanjih selektorjeva desna roka. S to rešitvijo in s takim predlogom selektorja, smo poleg tega, da krmilo prevzame izjemno kompetentna oseba, našli tudi način, da v trenerski ekipi kot svetovalca zadržimo dosedanjega selektorja Igorja Kokoškova, ki je z veseljem pristal na novo vlogo. Sklep bo sprejet, če bo do torka, 10. oktobra 2017, do 12. ure, zanj glasovala več kot polovica članov IO KZ," so v uradni izjavi za javnost zapisali pri KZS.