Užaljeni predsednik Panathinaikosa navijače poziva, da na glasovanju odločijo o usodi zelenih v Evroligi

Evroliga je lastnika Panathinaikosa Dimitrisa Giannakopoulosa kaznovala z enoletno prepovedjo obiskovanja evropskih tekem. V ozadju so grožnje, ki jih je Giannakopoulos prek družbenih omrežji izrekel na račun privržencev turškega Fenerbahčeja. A Giannakopoulos je nemudoma vrnil udarec vodilnim možem Evrolige, rekoč, da bo organiziral glasovanje, na katerem bodo navijači zelenih odločili, če si še željo, da njihov klub nastopa v tem tekmovanju.

Navijači Panathinaikosa slovijo kot eni najbolj vročekrvnih v Evropi. (Foto: Reuters)

"Če bi bila to povsem moja odločitev, bi Panathinaikos že potegnil iz te parodije. Kljub temu bodo navijači tisti, ki bodo v organiziranem glasovanju sprejeli to odločitev. Če bodo odločili, da ostajamo v Evroligi, bomo to storili, če pa verjamejo v nasprotni, bomo nadaljevali naš boj za čistost evropske košarke v drugem tekmovanju," je izjavil Giannakopoulos.

Glasovanje v naslednjih dneh

Slednji se je sicer že poskušal pritožiti na odločitev Evrolige, ko pa je dobil negativne odgovore z vseh strani, je prek klubske spletne strani najavil glasovanje o evropski prihodnosti kluba. Sporočili so, da bo odločitev navijačev nemudoma stopila v veljavo, v nobenem primeru pa do glasovanja ne bo prišlo pred prihodnjo tekmo z Baskonio. Zgodilo naj bi se v "naslednjih dneh", piše v sporočilu za javnost, grožnje, ki so jabolko spora, pa je Giannakopoulos podal po tem, ko je s strani navijačev turškega velikana Fenerbahčeja tudi sam slišal veliko ostrih besed.

"Družina je zame rdeča črta, ki je ne smeš prekoračiti," trdi Giannakopoulos in dodaja, da ga je Evroliga kaznovala brez pravnih osnov zgolj zato, ker je želel braniti svojo družino na osebnem računu na Instagramu. Giannakopoulos meni, da bi tovrstno kazen na sodišču brez dvoma umaknili, želi pa si, da bi jo umaknili vsaj začasno, da bi se lahko udeležil naslednje tekme z Baskonio.

Tudi Giannakopoulos je že grozil družinam

Sicer imajo napetosti med Panathinaikosom in najelitnejšim evropskim tekmovanjem že dolgo brado. Pred petimi leti je dnevnik Prasini, ki si ga Giannakopoulos tudi lasti, na naslovnici udaril z napisom "Evroliga ku**a", potem ko je Panathinaikos izgubil prvo tekmo izločilnih bojev z Barcelono. Giannakopoulos je prišel v sodniško slačilnico in zahteval pojasnila.

"To je šlo predaleč. Evroligo pozivam, da pregleda tekoče račune sodniških delegatov in še posebej tistega, ki si ga lasti g. (nekdanji direktor sodnikov Costas, op. a.) Rigas," je med drugim izjavil Giannakopoulos. Nekaj let kasneje se je spet udaril s sodniki, po obračunu s CSKA iz Moskve jim je grozil, da jih bo ubil in da "Grčije ne bodo zapustili živi". Grozil je tudi njihovim družinam, ki naj bi bile zanj svete, vodstvo tekmovanje pa je klub kaznovalo s 150.000 evri, 30.000 evrov pa so morali Grki poravnati še zaradi uporabe bakel, laserjev in metanja predmetov na parket.