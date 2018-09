V Dallasu z Dončićem mislijo resno: 'S Slovencem zremo v prihodnost'

Naslovu sledi podnaslov – " Luči so sijale na Lukov prvi medijski dan, še bolj svetla pa je prihodnost branilca Mavericks ," daljši članek o dogajanju na dnevu za medije pa se glasi, "Smith in Dončić bosta združena oblikovala dinamični branilski dvojec." Stoenaindevetdeset centimetrov visoki Dennis Smith ml. bo drugo leto organizator igre teličkov in s spoštovanjem ter občudovanjem govori o prvih skupnih treningih z Luko Dončićem . "Njegov pregled igre je neverjeten, podaje pa tudi. Nisem še imel soigralca, ki bi tako dobro bral moje misli in gibanje. Hkrati je odličen strelec, ima visok IQ, in menim, da se bova odlično dopolnjevala," pravi Smith.

Tudi trener Rick Carlisle je navdušen nad njunim sodelovanjem. Pravi, da ne more verjeti, kako vseeno jima je, kdo prenaša žogo in kdo kliče akcije. "Opazujem ju od blizu in prav neverjetno je, kakšno sposobnost imata; če eden skoči za žogo, drugi že teče v napad in čaka na podajo. To mi je zelo všeč." Hkrati je Carlisle potrdil to, kar v Evropi vemo že dlje časa – da je Dončić kljub svojim 200 in nekaj centimetrov rojen za organizacijo igre. S tem je Carlisle ovrgel pisanje enega od poznavalcev košarke in lige NBA, novinarja ESPNTima MacMahona, ki je pred dnevi poročal, da naj bi Dončić kariero v ligi NBA začel na položaju krilnega centra. "Dennis in Luka bosta naša glavna organizatorja igre," je dejal strateg, ki je za krmilom Dallasa že od 2008 in ki je eden od le enajstih ljudi, ki so postali prvaki lige NBA kot igralec in trener.