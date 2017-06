V ŽIVO na VOYO: Slovakinje pred zahtevno nalogo za uvrstitev v polfinale EP

Že pred tem so bile odigrane tri četrtfinalne tekme, in sicer so za prijetno presenečenje poskrbele Grkinje, ki so z rezultatom 84:55 nadigrale favorizirano Turčijo ter se tako popolnoma zasluženo veselijo uvrstitve v polfinale EP na Češkem.



Belgijske košarkarice so po mnenju mnogih prava senzacija turnirja, saj so že v predtekmovalnem delu z zvenečimi skalpi (Rusija, Črna Gora, Latvija) nakazale preboj med morebitne dobitnice medalj. Tokrat je morala Belgiji premoč priznati tudi izbrana vrsta Italije. Končni rezultat je bil 79:66.



Izidi, četrtfinale:

Francija - Slovaška 0:0* (-:-, -:-, -:-, -:-)



Belgija - Italija 79:66

Grčija - Turčija 84:55

Španija - Latvija 67:47