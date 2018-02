Velika vrnitev 'izgubljenega sina': Miami nori ob povratku Wada, prodali so kar 8000 odstotkov več artiklov

Pred dnevi še nasprotnika, zdaj znova soigralca. Dwyane Wade in Goran Dragić bosta znova združila moči v dresu Miami Heata. (Foto: AP)

Dwyane Wade velja za enega najboljših košarkarjev svoje generacije. Z zasedbo Miami Heat je v letih 2006, 2012 in 2013 tudi osvojil naslov prvaka v ligi NBA. Moštvo, za katerega je nastopal vso kariero med leti 2003 in 2016, je zapustil prav tega leta in si nov izziv poiskal v Chicagu pri tamkajšnji zasedbi Bulls. A pri nekdanji ekipi Michaela Jordana je zdržal zgolj eno sezono, saj se je pred začetkom letošnje preselil k aktualnim podprvakom iz Clevelanda in znova združil moči z LeBronom Jamesom, s katerim je pri Miamiju osvojil dva od treh naslovov. A tudi pri Cavaliers se ni izšlo in na zadnji dan prestopnega roka se je vrnil v Miami. Čeprav leta 2016 Miamija ni zapustil v dobrih odnosih, saj naj bi se skregal s predsednikom vročice Patom Rileyjem. Kljub temu, a se takrat ni končalo dobro, pa so legendo kluba navijači nazaj sprejeli z odprtimi rokami. Navdušenje v Miamiju je celo takšno, da so ameriški novinarji odkrili, da je v zadnjih dneh, ko je postal jasno, da se Wade vrača, je prodaja navijaških artiklov narasla za neverjetnih 8000 odstotkov.

"Zagotovo sem vesel, da sem doma. Najprej bi se rad zahvalil moštvu Cleveland Cavaliers, navijačem, vodstvu in seveda igralcem, ki so med od prvega trenutka sprejeli z odprtimi rokami. Sezona ni potekala po željah večine, sam sem vselej dal vse od sebe in upam, da ste navijači to opazili," se je D-Wade najprej v čustvenem nagovoru prek twitterja zahvalil sedaj že bivšemu moštvu. "Rad bi se zahvalil moštvu Miamija, ki se je odločilo, da me pripelje domov. Kot družina smo se kar nekaj časa odločali. Tudi navijači so ves čas verjeli, da je to nekaj, kar se res lahko zgodi. In res sem vesel, da je končno napočil ta dan. Veselim se novega začetka, vesel sem, da sem nazaj doma. Hvala celotni franšizi Miamija, vodstvu, trenerjem in igralcem, ki ste me sprejeli nazaj. Komaj čakam, da znova začnemo skupaj," je povedal Wade, ki bo na parketu znova združil moči z Goranom Dragićem, ki je v letošnji sezoni najboljši posameznik Miamija in si je s svojimi predstavami tudi prislužil nastop na tekmi vseh zvezd v Los Angelesu.