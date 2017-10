VIDEO: 19 točk Dragića za drugo zmago Miamija, Gogija z nešportno potezo s komolcem skoraj nokavtiral Prince

Prvi strelec Miamija, ki tako ostaja pri zgolj enem (gostujočem) porazu, je bil Josh Richardson z 21 točkami, 20 pa jih je dodal rezervist Wayne Ellington. Vročica je sicer tudi tokrat igrala brez odličnega centra Hassana Whitesidea, ki si je na uvodu v sezono poškodoval koleno, a naj bi se kmalu vrnil v zasedbo Miamija. "Obramba je bila danes boljša kot na prejšnjih tekmah, igrali smo dobro. Mogoče smo v napadu v zadnji četrtini nehali krožiti žogo, nismo prišli do metov, ki bi si jih želeli, a vsaj v obrambi smo bili dobri," je tekmo ocenil Goran Dragić. Najboljši igralec Eurobasketa 2017 je imel tokrat dobrodošlo pomoč v rezervistu Ellingtonu. "Če igra tako kot nocoj, je veliko lažje za nas. Vesel sem zanj in za nas. Če imaš njegovo pomoč, imaš odprto raketo. Ne preseneča me, da je imel takšno tekmo. Upam, da bo igral še naprej tako dobro," je predstavo Ellingtona opisal slovenski organizator igre. Ta se je med tekmo zapletel tudi v manjši prepir z Taureanom Princeom. Ta je nešportno odrinil slovenskega organizatorja igre v eni od obrambnih akcij, kar sodnikom ni ostalo skrito, zaradi česar si je prislužil tudi tehnično napako. Nato se je z Ljubljančanom spustil tudi v verbalni obračun, a so vmes hitro vskočili sodniki, soigralci in trenerji ter tako preprečili, da bi prišlo do hujšega fizičnega obračuna. "Ne vem, njegov priimek je Prince (princ, op. p.), mogoče misli, da je zaradi tega kaj bolj kraljevski. Nič, košarka je fizična igra," je prepir s Princeom v šali orisal Dragić.

Zasedba San Antonia še vedno ne pozna poraza: na tekmi z Raptors so Ostroge Torontu zadale prvi poraz, pred domačimi gledalci so varovanci Gregga Popovicha kljub odsotnosti Kawhija Leonarda in Tonyja Parkerja slavili s 101:97. Tudi tokrat je bil najboljši igralec zmagovalne ekipe LaMarcus Aldridge, ki je zbral 20 točk, 8 skokov in tri podaje. Neporaženi ostajajo tudi košarkarji Washingtona. Ti so še na tretji tekmi slavili s petimi (ali manj) točkami razlike. Tokrat so v gosteh premagali zasedbo Denverja. Tako kot na preteklih dveh tekmah sta voz Čarovnikov vlekla Bradley Beal (20 točk) in John Wall (19). Nuggets ni pomagala niti izvrstna predstava 22-letnega srbskega centra Nikole Jokića, ki je vknjižil kar 29 točk, 9 skokov in 5 podaj.

Košarkarji Phoenixa, ki so že po treh tekmah zamenjali trenerja, so pod vodstvom Jaya Triana le ugledali prvo zmago v sezoni. Na domačem parketu so s 117:115 premagali zasedbo Sacramenta. Do zmage so prišli, kljub temu da so igrali brez enega od nosilcev igre Erica Bledsoea, ki je dobil disciplinski ukrep, potem ko je na družbenih omrežjih dal vedeti, da ne želi več igrati za Sonca.

Prvo zmago so dočakali tudi košarkarji Philadelphie. Ti so po zaslugi Bena Simmonsa, ki je vknjižil trojni dvojček (21 točk ob metu 8/11, 12 skokov in 10 podaj), v gosteh premagali zasedbo Detroita, ki je tako zdaj polovično uspešna (2-2).

Izidi:

Miami Heat - Atlanta Hawks 104:93

(Goran Dragić 19 točk, 6 skokov v 32 minutah za Miami)

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 86:97

Houston Rockets - Memphis Grizzlies 90:98

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 103:94

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 103:133

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 101:97

Denver Nuggets - Washington Wizards 104:109

Phoenix Suns - Sacramento Kings 117:115