VIDEO: Saša Dončić budno spremlja razvoj talentiranega sina Luke

Izjemno zgodbo, ki jo v vrstah Real Madrida pri rosnih 17 letih piše slovenski košarkar Luka Dončić, seveda posebej čustveno spremlja njegov oče. Nekdanji član Crvene zvezde in Olimpije Saša Dončić ima več tisoč kilometrov od Madrida tudi druge skrbi: kot trener in predsednik namreč vodi drugoligaša Ilirijo, ki okrepljen s številnimi starimi znanci slovenskih parketov še brez poraza strumno koraka proti elitnemu državnemu tekmovanju. Med treningom v šišenski dvorani ŠD GIB smo se pogovarjali tudi z Žanom Markom Šiškom, nekdanjim reprezentantom, ki še kako dobro pozna Dončića mlajšega, s katerim je kljub razliki v letih pred leti tudi igral v podmladku Olimpije in bil že takrat navdušen nad njegovim talentom.