VIDEO: Slovenski košarkarski dragulj in bodoči NBA zvezdnik je upihnil 18 svečk

Luka Dončič je dopolnil komaj 18 let, pa ima za seboj že toliko tekem in tudi odmevnih dosežkov, kot da bi bil eden izkušenih veteranov. A kot fantič je v madridski klub prišel pri 13 letih in nato napredoval iz leta v leto, na začetku februarja pa je odigral že 100. tekmo v belem dresu. V letošnji sezoni ima vlogo enega nosilcev igre tako v španskem prvenstvu, kot v Evroligi, pred dnevi je z Realom osvojil prvo lovoriko v sezoni, španski pokal.

Prvič je v španski ligi zaigral pri starosti 16 let (in dveh mesecev). Na začetku decembra 2015 je proti Fuenlabradi dosegel 23 točk in dodal 11 podaj in je bil MVP kroga španske lige, najmlajši v zgodovini, nekaj podobnega se je zgodilo 20. decembra, ko je odigral 19 minut v Evroligi (16 točk, 6 skokov, 5 podaj) in bil izbran za najmlajšega MVP v zgodovini Evrolige in je prehitel Juana Carlosa Navarra in Paua Gasola, ki jima je tudi uspelo. Bil je najmlajši igralec v zgodovini španske lige, ki je dobil nagrado in letos je postal tudi najmlajši igralec v Evroligi, ki je bil izbran za igralca meseca (to mu je v tej sezoni uspelo dvakrat).



In Donćić, ki je za spletno stran Reala dejal, da občuduje srbskega branilca Miloša Teodosića (moskovski CSKA), bo na naboru za ligo NBA prihodnje leto zanesljivo eden najbolj iskanih igralcev, ki bo slej ko prej kariero nadaljeval v najmočnejši ligi na svetu. In verjetno bo postal Slovenec, ki bo najvišje kotiral, dosedaj je bil najuspešnejši sedaj že nekdanji reprezentant Boštjan Nachbar, ki je bil na naboru leta 2002 15. po vrsti, izbral ga je Houston.

A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic) on Feb 23, 2017 at 7:31am PST

Vrsta NBA klubov, ki bi ga želeli v svojih vrstah je dolga in kot je dejal Jonathan Givony, eden od NBA skavtov je dejal: "Postavlja mejnike, da bo številka 1 na naboru. Lahko se je zaljubiti v njega zaradi njegovega obvladovanja žoge, njegove kreativnosti, sposobnosti za igo. Lahko igra na treh različnih položajih in ima izjemno samozavest, glede na njegovo mladost." Dončič je tudi kandidat za najboljšega mladega igralca leta v Evroligi, za nagrado "vzhajajoča zvezda".

Nikola Mirotić, Črnogorec, ki ima špansko državljanstvo, igra pa za Chicago Bulls v ligi NBA je dejal: "Stvari, ki jih počne Dončić so izjemne." Tudi najboljši slovenski košarkar v ligi NBA Goran Dragić je že večkrat izrekel pohvalne besede na njegov račun, najbolj vesel pa bo, tako kot navijači, ko bo oblekel dres članske reprezentance.