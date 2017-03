VIDEO: Na tekmi obramb Chicago uspešnejši od Golden Stata

Najbolj razpoložen v dresu Chicaga ob 31. zmagi svoje ekipe je bil z 22 točkami Jimmy Butler, Bobby Portis je ob 17 točkah dosegel 13 skokov. V dresu Golden Stata je s 23 točkami izstopal Stephen Curry. "Mislim, da smo se dobro držali načrta in zato dobro izgledali na parketu," je po tekmi povedal trener Chicaga Fred Hoiberg. Njegova ekipa, ki je imela lažje delo tudi zaradi odsotnosti Kevina Duranta, je na vzhodu zdaj na šestem mestu.

Phoenix Suns so premagali Charlotte Hornets kar s 120:103. Ključna je bila zadnja četrtina, ki so jo gostitelji dobili kar s 26:12, sicer pa je odločila kolektivna igra, saj je pri domačih kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število košev, s 17 točkami pa je bil najbolj učinkovit Marquese Chriss.

Portland si je zmago nad Oklahoma Cityjem priigral v zadnjih petih minutah. Gostje so vodili še s 101:94, nato pa je gostiteljem uspel neverjeten niz 16:0, ki je bil ključen, da so gledalci videli zmago tudi tretje ekipe v domači dvorani. Nazadnje je bilo vroče 17 sekund pred koncem, ko je Alex Abrines goste pripeljal do zaostanka 110:109, košarkarji Oklahome so nato skušali do preobrata priti s prekrški, a je Damian Lillard ostal natančen in zadel vse štiri poskuse, skupaj je dosegel 33 točk. Na drugi strani je z neverjetnimi 45 točkami izstopal Russell Westbrook, ki pa je v končnici zgrešil oba poskusa za tri točke.

Izidi:

Chicago Bulls - Golden State Warriors 94:87

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 120:103

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 114:109