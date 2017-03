VIDEO: James do trojnega dvojčka, Cleveland pa je doživel že tretji zaporedni poraz

Za zmago nad vodilno ekipo vzhodne konference sta bila najbolj zaslužna Reggie Jackson z 21 koši in Andre Drummond, ki je 20 točkam dodal 16 skokov. Beno Udrih v dresu Detroita vnovič ni dobil priložnosti za igro. Pri Clevelandu je LeBron James 29 točkam dodal 13 skokov in 10 podaj, Kyrie Irving pa je dosegel 27 košev.

Odločilen je bil uvod zadnje tretjine, ko so gostitelji z izidom 11:0 najprej izničili zaostanek, nato pa povedli s šestimi točkami naskoka in vodstvo obdržali do konca. Gostje so dvakrat sicer znižali na -3, nazadnje pet sekund pred koncem, a je Jackson z mirno roko zadel zadnja prosta meta in Detroitu priigral pomembno zmago.

Še naprej blesti tudi Russell Westbrook. Ta se je z Oklahomo veselil domače zmage nad San Antoniom s 102:92, sam pa je k zmagi prispeval 23 točk, 13 skokov in 13 podaj. Westbrook je na dobri poti, da sezono zaključi s povprečjem trojnega dvojčka. Za ta uspeh v nadaljevanju potrebuje po osem skokov in skoraj 10 podaj v povprečju na tekmo. Doslej je s povprečjem trojnega dvojčka sezono zaključil le Oscar Robertson v sezoni 1961/62.

"Ne glede na to, kdo je na drugi strani, skušam igrati na najvišji možni ravni. Obenem čutim dolžnost, da ekipi pomagam do zmag. Do tokratne smo se po mojem mnenju prebili z zelo dobro obrambo," je dejal Westbrook, ki se je z 31. trojnim dvojčkom izenačil na drugem mestu večne lestvice z legendarnim Wiltom Chamberlainom in to v dvoboju s trenutno drugo ekipo lige. Victor Oladipo je dodal 20 točk, Enes Kanter pa 14 in 10 skokov. Za ostroge, ki so s tem končale niz devetih zmag, je Kawhi Leonard dosegel 19 točk, Pau Gasol pa 18.

Moštvo Los Angeles Clippers je premagalo Memphis v gosteh (98:114). Austin Rivers, sin nekdanjega igralca in trenutno trenerja v ligi NBA Doca Riversa, je dosegel 20 točk, Chris Paul je dodal 19 točk in sedem podaj. Za Memphis je Marc Gasol dal 20 točk, Zach Randolph pa 18 točk in 11 podaj.

DeMarcus Cousins si je globo 50.000 dolarjev prislužil zaradi nedostojnega obnašanja, potem ko se je sprl z navijači v Los Angelesu po zmagi njegove ekipe Pelicans s 105:97. Video posnetki so pokazali, da je uporabljal tudi žaljivke, to pa ni bilo všeč vodstvu lige, ki se je odločilo za vzgojno potezo in mu določilo 50.000 dolarjev kazni.

Izidi:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 106:101

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 102:92

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 98:114

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 114:108 (podaljšek)

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 110:122