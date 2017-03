VIDEO: Dallasu še četrta zaporedna zmaga

"Trenutno res igramo dobro košarko," je po tekmi dejal Harrison Barnes, z 21 točkami najboljši strelec Dallasa. Pomemben je bil tudi učinek nemškega veterana Dirka Nowitzkija, ki je dosegel 13 točk, a v začetku zadnje četrtine zadel dve pomembni trojki, ki sta bili podlaga za končni uspeh. "Za nas je ta zmaga zelo pomembna," je dejal tudi trener Dallasa Rick Carlisle. Nowitzky je na tekmi z zamudo dobil tudi darilo za 30.000 točk doseženih v ligi NBA. Ena od ameriških pivovarn je za dosežek podarila 30.000 steklenic piva. Bržkone pa je bil razlog ta, da je Nowitzky v torek po tekmi dejal, da bo po dolgem času zvečer spet spil pivo. Atlanta Hawks so s 105:99 ugnali Toronto Raptors. Pri Atlanti je bil s 26 točkami najboljši še en Nemec - Dennis Schröder, ki je dosegel tudi 13 od zadnjih 17 točk svoje ekipe in preprečil morebitno presenečenje. "Po treh porazih smo to zmago potrebovali," je po tekmi dejal Thabo Sefolosha, ki je z Atlanto trenutno na petem mestu na vzhodu. DeMar DeRozan je bil z 28 točkami najboljši strelec Toronta, a je iz 30 poskusov zadel le 12-krat.





Stephen Curry (Foto: AP)

Strelska neučinkovitost DeRozana je dobra napoved za Miami z Goranom Dragićem, kjer bo Toronto gostoval danes. Chicago je doma izgubil s Houstonom s 94:115, tekma pa je bila odločena v tretji četrtini, ko so gostje povedli že z 80:51. S porazom je Chicago izpadel tudi iz mest, ki vodijo v končnico. Pri zmagovalcih je z 19 točkami in 13 podajami izstopal James Harden. Boston, drugouvrščena ekipa vzhoda, je izgubil pri Denver Nuggets z 99:119, z 21 točkami in 10 skoki pa je blestel Nikola Jokić. Tretjeuvrščeni Washington pa je moral pri Sacramentu odigrati podaljšek, preden je slavil s 130:122. Izstopal je Bradley Beal, ki je v zadnji četrtini in podaljšku dosegel 21 od svojih skupno 38 točk ter bi v ključnih trenutkih prvi igralec tekme.



Na zahodu je za presenečenje poskrbela Minnesota, ki je s 103:102 ugnala vodilno ekipo lige Golden State Warriors. Teko je 12 sekund pred koncem z zadetima prostima metoma odločil Andrew Wiggins, na drugi strani pa je met za zmago zgrešil Stephen Curry.



Charlotte Hornets so ugnali Orlando Magic 121:81, Milwaukee Bucks pa Indiana Pacers z 99:85.



Izidi:

Charlotte Hornets - Orlando Magic 121:81

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 105:99

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 103:102

Chicago Bulls - Houston Rockets 94:115

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 99:85

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 105:96

Denver Nuggets - Boston Celtics 119:99

Sacramento Kings - Washington Wizards 122:130 (podaljšek)