VIDEO: Detroit poražen v New Yorku, Udrih z večjo minutažo in izkupičkom od Vujačića

Poraz Detroita je dobra novica za Miami Heat, saj je neposrdni tekmec v boju za končnico. Saša Vujačić je v dresu New Yorka tokrat zaigral le minuto in v tem času zgrešil en met izza črte, Beno Udrih pa je za Detroit odigral 13 minut in v tem obdobju dosegel šest točk in tri skoke. Za New York je Kristaps Porzingis dosegel 25 košev, Carmelo Anthony jih je dodal 21. V dresu Detroita je bil z 20 točkami najbolj razpoložen Markus Morris.

Izjemen večer ima za sabo spet Russell Westbrook, ki se je z Oklahoma City Thunder veselil zmage v Dallasu z 92:91, Westbrook pa je dosegel že 37. trojni dvojček v sezoni. Tokrat je 37 točkam dodal 13 skokov in 10 podaj. Westbrook je bil tudi najzaslužnejši za preobrat v končnici, ko je imel Dallas tri minute in pol pri vodstvu 91:78 tekmo praktično dobljeno. Sledil je strelski mrk ekipe iz Dallasa, neustavljivi Westbrook pa je v tem obdobju nanizal 12 od 14 točk svoje ekipe za že nepričakovano tesno zmago.

Izidi:

New York Knicks - Detroit Pistons 109:95

Toronto Raptors - Orlando Magic 131:112

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 103:74

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 91:92

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 108:100

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 91:90