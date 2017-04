VIDEO: Produktiven večer treh slovenskih košarkarjev v ligi NBA, a zmage se je veselil le eden

Miami je doživel poraz proti New Yorku, čeprav so ga pred dnevi premagali v njihovi dvorani Madison Square Garden. Goran Dragić in soigralci so kljub porazu zadržali sedmo mesto na vzhodu, saj je izgubila tudi Indiana, njihov neposredni tekmec v boju za končnico. Tako Miami na sedmem kot Indiana na osmem mestu vzhodne konference imata po porazih le še pol tekme prednosti pred devetouvrščenim Chicagom.

Košarkarji Miamija so v zadnji četrtini kar petkrat izenačili izid, a gosti iz New Yorka so imeli vsakič pripravljen odgovor. Zadnjo priložnost za izenačenje so imeli v zadnjih sekundah tekme, a je Dragić zgrešil met, Hassan Whiteside pa je naredil prekršek v napadu, ko je želel odbito žogo spraviti v koš. Whiteside je sicer dosegel 17 točk in 16 skokov.

Na drugi strani je Kristaps Porzingis dosegel 22 točk, Courtney Lee pa jih je k zmagi kratkohlačnikov, ki so igrali brez poškodovanih zvezdnikov Carmela Anthonyja, Derricka Rosa in Lancea Thomasa, prispeval 20. Kar 36 minut tekme je odigral tudi Slovenec Saša Vujačić in k zmagi dodal devet točk, tri skoke in sedem podaj.

Izgubili so tudi Detroit Pistons, katerih član je slovenski košarkar Beno Udrih. Po podaljšku so jih s 108:105 premagali Milwaukee Bucks. Udrih je odigral 21 minut in zbral 16 točk, skok in osem podaj.

Izidi:

Miami Heat - New York Knicks 94:98

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 108:105 (podaljšek)

Toronto Raptors - Indiana Pacers 111:100

Charlotte Hornets - Denver Nuggets 122:114

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 122:105

Boston Celtics - Orlando Magic 117:116

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 99:90

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 117:89

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 95:100

Utah Jazz - Washington Wizards 95:88

Golden State Warriors - Houston Rockets 107:98