VIDEO: Minnesota boljša od Portlanda

Minnesota Timberwolves so izgubili vse možnosti za preboj v končnico. (Foto: AP)

Minnesota je za končnico že odpisana, medtem ko je Portland še vedno na mestu, ki tja vodi, saj je v zahodni konferenci trenutno osmi. Gostitelji so tokrat leteli na krilih Karla-Anthonyja Townsa, ki je dosegel 34 točk in ob tem ujel še 12 žog, Andrew Wiggins pa je dodal 29 točk. Damian Lillard je ob zvoku sirene metal za zmago, a se je njegova žoga skotalila z obroča, Portland pa je s tem končal niz šestih zaporednih zmag. Visoko vodstvo gostov v tretjem delu tekme Minnesote ni zmedlo, v zadnji četrtini so domači znova povedli, a delni izid 7:0 je Portland vrnil v igro. Towns je 57 sekund pred koncem domače popeljal v vodstvo za tri točke, odločilni poskus Lillarda, ki je bil igralec meseca marca zahodne konference, pa je zgrešil cilj.



Tekma bi sicer morala biti na sporedu že 6. marca, a so jo takrat zaradi preveč vlage v dvorani prestavili.



Izid:

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 110:109