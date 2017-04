VIDEO: Legendarni Jagoda se je poslovil v velikem slogu, Iliriji je pomagal do prve lige

Goran Jagodnik, ki bo 23. maja, praznoval svoj 43. rojstni dan, je za slovensko izbrano vrsto zbral kar 75 nastopov, s čimer je še vedno uvrščen na tretje mesto lestvice nastopov na tekmah moške članske reprezentance. Jagodnik je svojo košarkarsko kariero začel leta 1991 v domačem Kopru, za katerega je nastopal tri sezone. Po odhodu na Polzelo, kjer je preživel pet sezon, se je 203 centimetre visok košarkar preselil v Turčijo k Turk Telekomu. Igral je tudi na Češkem, Poljskem, v Rusiji in Srbiji. Odlični krilni igralec je bil na svoji košarkarski poti trikrat državni prvak Poljske z ekipo Trefl Sopota, enkrat mu je uspelo tudi s češkim Nymburkom. V tej sezoni je bil Koprčan eden glavnih motorjev drugoligaša Ilirije in svojo ekipo, brez poraza v celotni sezoni, pripeljal do naslova državnih prvakov 2. SKL.

V vseh klubih, za katere je Jagodnik nastopal, je bil eden od glavnih nosilcev igre. V dresu Uniona Olimpije je v Evroligi v sezoni 2010/11 postal celo najkoristnejši igralec meseca oktobra. Ko je igral za Trefl Sopot, je postal tudi MVP poljskega prvenstva. S svojo dosledno telesno pripravljenostjo in odličnimi predstavami je tudi v tej sezoni postal večkratni lastnik naziva najkoristnejšega igralca v 2. SKL in bil med najzaslužnejšimi, da bo Ilirija v naslednji sezoni nastopala v prvi slovenski košarkarski ligi, Ligi Nova KBM.

Borbeni Jagoda se je kot velik patriot vedno odzval vabilu k nastopu s slovensko izbrano vrsto. Nastopil je na šestih evropskih in enem svetovnem prvenstvu. Na evropskem prvenstvu v Litvi leta 2011 je bil s 37 leti daleč najstarejši košarkar v slovenski reprezentanci in med starejšimi na celotnem prvenstvu. Vedno je bil eden od najpomembnejših členov ekipe, s svojim pristopom in ljubeznijo do košarke pa je Jagoda odličen zgled tudi za vse mlajše košarkarje.

"Ena zgodba se je danes zaključila. Mislim, da je bila, glede na to, kdaj sem začel igrati košarko, in kako se je vse odvijalo, kar precej uspešna. Z delom in včasih tudi z malo sreče, lahko vedno prideš do neke solidne kariere. Delo v košarki nadaljujem v malenkost drugačni vlogi, kot sem bil tega vajen do sedaj. Želim si, da bi bila vsaj polovično tako uspešna, kot je bila igralska. Zahvaljujem se vsem klubom, ki so mi dali priložnost. Na koncu seveda tudi Iliriji. V dveh letih smo iz tretje slovenske košarkarske lige napredovali vse do prve slovenske košarkarske lige. Želimo jim veliko sreče v Ligi Nova KBM, pa čeprav se bomo v prihodnosti srečevali na nasprotnih straneh," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejal Jagodnik.