VIDEO: Kelti igrali za Thomasa in za 17 točk porazili bike

Potem ko so biki v Bostonu šokirali gostitelje in povedli z 2:0 v zmagah, so tokrat Kelti našli odgovor, slavili zmago s 104:87 in zaostanek zmanjšali na 1:2. Kelte je ta teden pretresla smrt sestre zvezdnika Isiaha Thomasa, ki je umrla v prometni nesreči. "Želeli smo igrati zanj. Želeli smo zaigrati na vse ali nič in zmagati v upanju, da mu na obraz narišemo nasmeh," je po tekmi dejal Avery Bradley.

Al Horford je k zmagi prispeval 18 točk, Thomas in Jae Crowder sta jih vsak dodala po 16. Prvi strelec Chicaga, ki je zaradi poškodbe tik pred zdajci izgubil prvega zvezdnika Rajona Ronda, je bil Dwyane Wade z 18 točkami. Rondo si je zlomil palec na desni roki in za zdaj še ni znano, koliko časa bo moral počivati, kar je hud udarec za moštvo nekdanjih šampionov, ko so z Michaelom Jordanom osvojili šest naslovov prvaka. Rondo se je poškodoval na drugi tekmi v Bostonu, podrobnejši rentgenski pregled pa je pokazal, da ima zlomljen palec. Zdravniki so ocenili, da operacija ne bo potrebna, vendar za zdaj še ni znano, kdaj se bo lahko vrnil na parket.

Na zahodu so do prve zmage na krilih Russella Westbrooka ter njegovih 32 točk v trojnem dvojčku prišli tudi košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, ki so s 115:113 premagali Houston Rockets, a slednji v zmagah vodijo z 2:1.

Westbrook je pred tekmo dobil 15.000 dolarjev kazni, ker je v pogovoru z novinarji po koncu tekme, na kateri je dosegel 51 točk, njegovo moštvo pa je še vseeno izgubilo, uporabljal neprimerne besede, je sporočilo vodstvo lige NBA. A to ga je le še podžgalo. "Danes so fantje odigrali odlično in skušal sem jim le slediti," je po tekmi dejal Westbrook, ki je dosegel že 42. trojni dvojček sezone in 32 točkam dodal 11 podaj in 13 skokov.

Z 2:1 so povedli tudi Los Angeles Clippers, ki so v gosteh pri Utah Jazz na tretji tekmi prvega kroga končnice zmagali s 111:106. Gordon Hayward je s 40 točkami postavil rekord kariere, a to ni pomagalo, gostje so zmagali, Chris Paul je dosegel dvojnega dvojčka za 34 točk in 10 podaj.