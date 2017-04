VIDEO: Memphis v trilerju premagal San Antonio, Golden State zmagal še tretjič

Stephen Curry (Foto: AP)

Junak tekme v Portlandu je bil Stephen Curry, ki je 14 od 34 točk prispeval v zadnji četrtini. Bojevniki so znova zaigrali brez poškodovanega prvega strelca Kevina Duranta, zaradi slabosti pa je manjkal tudi glavni trener Steve Kerr, ki ga je zamenjal njegov pomočnik Mike Brown. Junak tekme v Memphisu je bil Španec Marc Gasol, ki je v pravem trilerju, ki se je končal s podaljškom, zadel za zmago s 110:108 ob zvoku sirene. Memphis Grizzlies so serijo proti San Antonio Spurs poravnali na 2:2 v zmagah. Kawhi Leonard je s 43 točkami dosegel osebni rekord v končnicah, prispeval pa je tudi odločilno trojko za San Antonio 12 sekund pred koncem podaljška za izid 108:108. Je pa povsem ob koncu rednega dela zgrešil met za zmago. Najboljši v vrstah grizlijev je bil Mike Conley s 35 točkami. Conley je zadel tudi za izenačenje in podaljšek. Zanimivo je, da San Antonio v letošnji sezoni še ni zmagal na gostovanjih v Memphisu. Izenačena je tudi serija med Torontom in Milwaukeejem. Košarkarji Toronto Raptors so v gosteh premagali Bucks s 87:76 ter izsilili še najmanj dve tekmi. Moštvi sta namreč poravnani 2:2.





Marc Gasol in Mike Conley (Foto: AP)

Moštvo Atlanta Hawks pa je po dveh porazih vpisalo prvo zmago v letošnji končnici. Atlanta je slavila v gosteh pri Washingtonu s 116:98.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 76:87

(ekipi sta poravnani na 2:2 v zmagah)



Atlanta Hawks - Washington Wizards 116:98

(Washington vodi z 2:1 v zmagah)



- Zahod:

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 110:108 (podaljšek)

(ekipi sta poravnani na 2:2 v zmagah)



Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 113:119

(Golden State vodi s 3:0 v zmagah)