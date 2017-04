VIDEO: Boston na čelu s Thomasom po dveh porazih dosegel tretjo zaporedno zmago

Košarkarji Washington Wizards in Boston Celtics so v prvem krogu končnice lige NBA v prednosti, saj so v boju na štiri zmage povedli s 3:2. V ameriški prestolnici je 27 točk dosegel Bradley Beal, John Wall je dodal 20 točk in 14 podaj, Otto Porter (17) pa je zadel devet od desetih prostih metov. "Na prejšnjih dveh tekmah v Atlanti je bilo videti, kot da smo se že vnaprej predali. Doma igramo bistveno bolje. V nedeljo si želimo, da bi tako predstavo pokazali tudi na gostovanju," si je zaželel Beal.

Pri gostih sta bila najboljša nemški reprezentant Dennis Schröder (29 točk, 11 podaj) in Paul Millsap (21 točk, 11 skokov). S svojo peto trojko je Schröder sedemdeset sekund pred koncem znižal prednost domačih na 101:99, Wall pa je že v naslednjem napadu postavil končni izid, saj so igralci Atlante zgrešili zadnja dva poskusa iz igre.

Isaiah Thomas je 11 od svojih 24 točk zbral v zadnji četrtini, 24 točk je dosegel tudi Avery Bradley, Al Horford pa je za Boston, ki je vpisal tretjo zaporedno zmago, zbral 21 točk, devet skokov in sedem podaj. Boston, ki je zaostajal že z 0:2 v zmagah, lahko tako ob zmagi v petek v Chicagu že napreduje v naslednji krog končnice. Dwyane Wade je za bike, ki so spet nastopili brez poškodovanega branilca Rajona Ronda, zbral 26 točk, 11 skokov in osem podaj.

Izidi, končnica:

- vzhod:

Washington Wizards - Atlanta Hawks 103:99

- Washington v zmagah vodi s 3:2;



Boston Celtics - Chicago Bulls 108:97

- Boston v zmagah vodi s 3:2;