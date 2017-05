VIDEO: Pred Jamesom le še Jordan, San Antonio izenačil serijo

V drugi tekmi večera je San Antonio izenačil izid proti Houstonu na 1:1, vendar je verjetno za nekaj časa izgubil organizatorja igre Tonyja Parkerja, ki si je poškodoval koleno. Sicer pa je odločilno razliko na tekmi, ki so jo Spurs dobili 121:96, naredil Kawhi Leonard s 34 točkami. LeBron James lahko edinstvenega Michaela Jordana (5987) prehiti že letos, če se bo Cleveland tretjič zapored uvrstil v finale. "Izkoriščam priložnosti, ki so se mu ponudile v karieri. Štirinajst let že nastopam v ligi NBA, dvanajstič sem se uvrstil v končnico, in v vsem tem času sem imel veliko odličnih soigralcev in trenerjev. Prehiteti Kareema, o katerem sem kot otrok slišal ogromno lepih stvari, je zagotovo nekaj enkratnega," je dejal LeBron James, ki ima v letošnji končnici precej boljšo statistiko kot v rednem delu. Medtem ko Cavs v playoffu še niso izgubili tekme, je James pri povprečju 33,2 točki, 9,8 skokov, 8 podaj in 2,6 ukradeni žogi. V rednem delu je dosegal po 26,4 točk, 8,6 skokov, 8,7 podaj in 1,2 ukradeni žogi.





LeBron James (Foto: Reuters)

V skupnem številu doseženih točk v ligi NBA pa je James še vedno precej za rekorderjem Kareemom Abdul-Jabbarjem. Slednji je dosegel 38.387 točk, James pa je z 28.787 na sedmem mestu. Prepričljivo zmago San Antonia je v zadnji četrtini skazila poškodba Tonyja Parkerja. Prvi izvidi niso obetavni, tudi besede trenerja Gregga Popovicha - 'Ni videti dobro' - niso spodbudne, kaj bodo pokazale podrobne zdravniške preiskave, pa bo jasno v naslednjih dneh.



Parker se je poškodoval pri prodoru pod koš, parket pa je zapustil šele s pomočjo soigralcev. Do tedaj je dosegel 18 točk in bil drugi strelec ekipe. LaMarcus Aldridge jih je zbral 15, Jonathon Simmons 14 in Danny Green 12.



Izida:

Vzhod, 2. krog:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 125:103

(Cleveland vodi z 2:0 v zmagah)



Zahod, 2. krog:

San Antonio Spurs - Houston Rockets 121:96

(izid v zmagah je izenačen na 1:1)