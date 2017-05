VIDEO: Golden State še drugič boljši od Utaha

Favoriti za zmago so v Oaklandu prišli do novega uspeha, tokrat je Golden State Utah ugnal s 115:104. Najboljša strelca pri gostiteljih sta bila Kevin Durant s 25 točkami in Stephen Curry s 23. Prepričljiv je bil tudi Draymond Green, ki je dosegel 21 točk. Čeprav je v vrsti Utaha blestel Gordon Hayward, ta je zbral kar 33 točk, to ni bilo dovolj za presenečenje v gosteh. Tretjo in četrto tekmo bo zdaj gostil Salt Lake City.





Stephen Curry in druščina hitijo proti finalu konference. (Foto: AP)

Washington Wizards je zmanjšal zaostanek za Bostonom in ima zdaj možnost, da na naslednji tekmi v svoji dvorani izid izenači na 2:2. Čarovniki so bili tokrat prepričljivi, saj so dvoboj dobili s kar 27 točkami razlike. Glavni strelci so bili John Wall s 24, Otto Porter Jr. in Bojan Bogdanović z 19 in Marcin Gortat s 13 točkami, slednji je prispeval še 16 ujetih žog. Washington je pomembno razliko naredil v uvodni četrtini, kjer je naredil delni izid 22:0. Na drugi strani je Boston razočaral. Isaiah Thomas, ki je v noči na sredo blestel s 53 točkami, je bil tokrat zelo zadržan, saj je zmogel zgolj 13 točk in imel met iz igre le 3-8. Vodilni strelec ekipe je bil z 19 točkami Al Harford. "Mislim, da bi marsikateri posameznik lahko bil boljši. Tudi sam bi lahko boljše vodil ekipo. Za naslednjo tekmo se bomo morali vzeti skupaj in vsi prikazati boljšo predstavo," je po tekmi dejal trener Bostona Brad Stevens.



Izida:

- VZHOD:

Washington Wizards - Boston Celtics 116:89

Boston vodi z 2:1 v zmagah.



- ZAHOD:

Golden State Warriors - Utah Jazz 115:104

Golden State vodi z 2:0 v zmagah.