VIDEO: Durant poskrbel, da so se bojevniki veselili tudi v Utahu

Za razliko od prejšnjih dveh tekem v Kaliforniji so igralci Golden Stata do zmage tokrat prišli v končnici tekme, saj so Rudy Gobert (21 točk, 15 skokov), Gordon Hayward (29 točk) in soigralci v domači vrsti v prvem delu držali ravnotežje in tudi vodili. V drugem delu tekme sta se razigrala Kevin Durant (38 točk, 13 skokov) in Stephen Curry (23, točk, vendar ob metu 6:20 iz igre), ki sta dosegla zadnjih 20 točk gostov in Golden State je brez dramatičnega zaključka prišel do sedme zaporedne zmage v letošnji končnici. Moštvo že od tretje tekme serije z Portlandom vodi pomočnik trenerja Mike Brown, saj ima glavni trener Steve Kerr še vedno težave po operaciji hrbta in ne potuje z moštvom.

Warriors so sicer po prvi četrtini vodili z desetimi točkami naskoka, nato pa so domači na krilih francoskega centra Goberta odgovorili in prvič v seriji s tekmeci iz Oaklanda povedli. Najprej so vodili z 48:47 v drugi četrtini ter na odmor ob polčasu odšli z minimalnim vodstvom 50:49. V tretji četrtini so vodili še z devetimi točkami prednosti ter s 75:74 v začetku zadnjega dela igre, nato pa so Warriors z delnim izidom 10:4 prevzeli pobudo in vodstva niso več spustili iz rok. Četrta tekma, ki bo v noči na torek po slovenskem času, prav tako v Salt Lake Cityju, bi lahko že dala odgovor o končnem zmagovalci dvoboja. Igralci Golden State so bili prvaki NBA leta 2015, lani pa so v finalu izgubili z ekipo Cleveland Cavalliers.

Izid, konferenčni polfinale:

- zahod:

Utah Jazz - Golden State Warriors 91:102

(Golden State vodi z 3:0 v zmagah)