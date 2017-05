VIDEO: Cleveland naprej, Washington in Houston izenačila

Na vseh treh tekmah so zmagovalci slavili prepričljivo. Cleveland je zmagal s 109:102, Washington je bil od Bostona boljši s 121:102, Houston pa je San Antonio premagal s 125:104. Cleveland je tako kot lani, ko je v dramatičnem finalu osvojil naslov prvaka, uvodna dva kroga preskočil brez izgubljene tekme. Gre za rekord lige NBA, enako kot dosežek LeBrona Jamesa, ki se je sedmič zapored uvrstil v konferenčni finale oziroma devetič v štirinajstih sezonah. "Nič ni samoumevnega. Trdo smo delali, da smo se uvrstili v finale," pravi James, ki je bil s 35 točkami znova najboljši strelec svoje ekipe. Kyrie Irving jih je dodal 27, Kyle Korver pa 18, ob metu za tri točke 4:6. Njihov naslednji tekmec mora odigrati še najmanj dve tekmi. Tako Washington kot Boston sta dobila domači tekmi, vse štiri pa so se končale s precejšnjo razliko. Tokrat je bila za Washington odločilna tretja četrtina, v kateri je dosegel 42 točk in naredil delni izid 26:0. Pri domačih sta izstopala Bradley Beal (29) in John Wall (27), na drugi strani pa je prvi zvezdnik Bostona Isaiah Thomas zmogel le 19 točk.





Cleveland se je zanesljivo uvrstil v polfinale Lige NBA. (Foto: AP)

Še bolj prepričljivo je slavil Houston, ki je že v štartu povedel s 27:12 in prednost ohranil vse do konca. James Harden (28) in Eric Gordon (22) sta bila prva strelce pri gostiteljih, pri Spurs pa sta po 16 točk zbrala LaMarcus Aldridge in Kawhi Leonard.



Izidi, konferenčni polfinale:

- vzhod:

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 102:109

(Cleveland se je s skupnim izidom 4:0 uvrstil v konferenčni finale)



Washington Wizards - Boston Celtics 121:102

(izid v zmagah je izenačen na 2:2)



- zahod:

Houston Rockets - San Antonio Spurs 125:104

(izid v zmagah je izenačen na 2:2)