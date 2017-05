VIDEO: Boston povedel v polfinalu vzhodne konference lige NBA

Tokrat se je zelo dobro odrezal Avery Bradley, ki je vpisal 29 točk, kar je njegov najboljši dosežek v končnicah najelitnejšega severnoameriškega košarkarskega prvenstva. Ekipi iz Washingtona nikakor ne leži bostonska dvorana TD Garden, bostonski vrt, kajti v njej so izgubili vseh devet medsebojnih obračunov s Celtics v letošnji sezoni. Če se bodo košarkarji iz Bostona v petek veselili zmage v Washingtonu, bo prva tekma finala vzhodne konference s Clevelandom že v ponedeljek. Bradley je pohvalil odlično ekipno igro in vzdušje: "Vsi smo res dobro pripravljeni in to je tisto, kar je tudi najbolj pomembno," je bil kratek Bradley, saj jih čaka v petek prva priložnost za zaključno žogo.





Kelte le še ena zmaga loči od napredovanja v konferenčni finale. (Foto: AP)

Kelti so že takoj na začetku pokazali, kdo je gospodar arene TD Garden z ranim visokim vodstvom, ko so dali kar 16 zaporednih točk. Bradley, ki je igral z bolečinami v predelu kolka, je v prvem polčasu prispeval kar 25 točk. Tudi na Zahodu ekipa Golden State Warriors čaka svojega nasprotnika v konferenčnem finalu. Stephen Curry in druščina so Utah Jazz izločili s 4:0 v zmagah, v naslednjem krogu pa jih čaka obračun z boljšim iz precej bolj izenačenega dvoboja med Houstonom in San Antoniom, ki vodi s 3:2. Šesta tekma bo v noči na petek.



Izid, končnica, konferenčni polfinale:

- Vzhod:

Boston Celtics - Washington Wizards 123:101

(Boston vodi s 3:2 v zmagah)