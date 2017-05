VIDEO: Košarkarji iz Clevelanda do prve zmage v konferenčnem finalu

LeBron James (Foto: Reuters)

Igralci iz Clevelanda so v Boston Gardnu prevladovali od prve do zadnje minute. V njihovi igri ni bilo zaznati desetdnevnega premora, potem ko so v prvem krogu končnice najprej s 4:0 "ekspresno" izločili tekmece iz Indianapolisa, v polfinalu pa nato še košarkarje iz kanadskega Toronta. Že v prvem polčasu so si priigrali 28 točk naskoka in v vseh prvinah zasenčili Bostončane, ki so v prvem krogu izločili tekmece iz Chicaga s 4:2, v naporni polfinalni seriji pa še košarkarje iz Washingtona s 4:3 v zmagah. Poleg "kralja Jamesa", ki je 38 točkam dodal še devet skokov in sedem podaj, ob tem pa je že sedmo tekmo v nizu končal nad 30 točkami, je blestel tudi Kevin Love. Ob svojem strelskem rekordu v končnici je pobral še 12 žog pod obema obročema, izkazala pa sta se tudi Tristan Thompson z 20 točkami in devetimi skoki ter Kyrie Irving z 11 točkami in šestimi asistencami. V domači zasedbi sta bila strelsko najbolj učinkovita Avery Bradley in Jae Crowder, ki sta dosegla po 21 točk, malce pa je "razočarala" prva violina keltov Isaiah Thomas, ki je sicer prispeval 17 točk in deset skokov, njegov met iz igre pa je bil zelo slab - 7:19.

Cleveland je skupno dosegel že 12. zmago v nizu v končnici lige NBA in ga le še zmaga loči do rekorda zasedbe Los Angeles Lakers iz sezone 1988/89.

V finalu zahodne konference merita moči Golden State in San Antonio, po dveh tekmah pa vodi kalifornijska zasedba z 2:0 v zmagah.



Izid, finale vzhodne konference:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 104:117

- Cleveland vodi z 1:0 v zmagah.