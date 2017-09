Luka Dončić bi soigralcem rad pomagal, pa čeprav le na eni nogi

Veličastne trenutke ob osvojitvi zlatega odličja na Eurobasketu in nato slavja v središču Ljubljane so košarkarji že "arhivirali", saj so na sporedu klubske obveznosti. Najmlajši v slovenski reprezentanci Luka Dončić je v torek odpotoval v Madrid in se pridružil soigralcem pri Realu. Ti ga zelo cenijo, tudi izkušeni center, 32-letni Gustavo Ayon. Mehičan, ki je tri sezone igral v ligi NBA (New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks), je za Marco dejal: "Luka ni otrok, je pravi moški in neverjeten igralec. Ni več presenečenje, kar počne in s svojimi igrami zahteva spoštovanje. Še vedno se razvija in še ima veliko za napredovati in pokazati."

Kapetan Reala Felipe Reyes in član španske reprezentance na EP, ki jo je polfinalu EP "odpihnila" prav Slovenija, pa želi, da ostane na trdnih tleh: "Čestital sem mu, vendar sem mu rekel, ne prevzemi se, pred tabo je še nekaj evropskih, pa svetovno prvenstvo in olimpijske igre, vse medalje, ki jih je še treba osvojiti, pa tudi še kaj drugega."

Buenos días de01de4c A post shared by Luka Doncic (@fanslukadoncic) on Sep 21, 2017 at 1:22am PDT

Član najboljše peterke Eurobasketa je moral v Madridu najprej opraviti zdravniški pregled, da so ocenili resnost poškodbe gležnja, ki si ga je grdo zvil v drugem polčasu velikega finala Eurobasketa. Podobno je moral na pregled tudi Anthony "Tone" Randolph. Real namreč že v petek čaka prva uradna tekma nove sezone, v španskem superpokalu.

Luka Dončić si je gleženj poškodoval na finalni tekmi EP proti Srbiji. (Foto: AP)

Za lovoriko se bodo pomerila štiri španska moštva, vsako je osvojili katero od domačih ali evropskih lovorik: Valencia, Real, Gran Canaria, Unicaja. Danes je na vrsti polfinale, Real se bo pomeril z Gran Canario, finale je v soboto. Dončićev nastop pa je pod vprašajem. "Ima otečen gleženj, zvin je bil hud, vendar na srečo ni hujše poškodbe. Ocenili smo njegovo stanje, vendar vam ne morem zagotoviti, če bo na voljo. Mislim, da če bi vprašali njega, bi rekel, da bo igral. Vendar bomo videli," je dejal trener Pablo Laso, ki ima težave z organizatorji igre, saj je poškodovan tudi izvrstni Španec Sergio Llull.

Real bo prvo tekmo državnega prvenstva odigral 1. oktobra, Dončić pa glede na spodnjo objavo komaj čaka začetka klubske sezone....pa čeprav bo moral igrati le z eno nogo.