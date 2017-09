VIDEO: Fiba utišala kritike in z oceno sojenja še prilila 'olje' na srbsko jezo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Srbski selektor Saša Đorđević, nekdanji vrhunski košarkar in reprezentant, je bil besen po izgubljenem finalu Eurobasketa. Gnev je izlil nad sodniki takoj po tekmi, tudi kasneje je srbskim medijem še večkrat poudaril, da sodniki niso bili primerni za to prvenstvo in da njegovi igralci niso dobili možnosti, da se enakovredno borijo za odličje.

Fiba, ki je v sporu z Evroligo, na EP ni povabila najboljših sodnikov, ki sodijo v omenjenem najboljšem evropskem klubskem tekmovanju, zato tudi večje število pritožb. A pri Fibi se s to oceno ne strinjajo, tako je tudi srbski Sport povzel izjavo generalnega sekretarja Kamila Novaka. "Ne bi mogel reči, da je odsotnost sodnikov, ki sodijo v Evroligi, vplivalo na spektakularnost tega turnirja in njegovo športno komponento. Pritožbe na sojenje bodo vedno, v vsakem športu. Vendar sem opazil, da je bilo napak sodnikov veliko manj kot na Eurobasketu 2015, ko so bili na razpolago vsi sodniki. Pritožb je vedno več v končnici, kar je normalno, ker se takrat moštva poslavljajo od turnirja," je povedal generalni sekretar Fibe.