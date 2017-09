VIDEO: V Miamiju od Dragića po sijajnem EP ogromno pričakujejo

Goran Dragić in Pat Riley (Foto: AP)

Goran Dragić se je, takrat še v družbi brata Zorana, v Miami preselil po odlični sezoni v dresu Phoenixa pred dvema letoma in pol. S povprečjem dobrih 20 točk, skoraj štirih skokov in šestih podaj je bil v zadnji sezoni najboljši strelec in podajalec Miamija. V Turčiji je na parketu pustil srce, zato bo na začetku priprav nekoliko manj obremenjen od soigralcev. Kako visoko delnice Gorana Dragića kotirajo v Miamiju, pa veliko pove tudi dejstvo, da so vse glasnejše govorice, da bo v novi sezoni prevzel vlogo kapetana, kar je za Evropejca v ligi NBA izjemna čast.