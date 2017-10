VIDEO: Irving povedel Boston do zmage, Ball v dresu jezernikov blizu trojnega dvojčka

V gosteh je zmagalo moštvo Boston Celtics, s 17 naslovi najuspešnejše v zgodovini NBA, ki je s 102:92 ugnalo Philadelphia 76ers, Kyrie Irving je dosegel 21 točk. Los Angeles Lakers so v gosteh premagali Phoenix Suns s 132:130, blestel pa je Lonzo Ball, ki je na svoji prvi tekmi v NBA sicer v četrtek zbral le tri točke ob porazu svoje ekipe proti Los Angeles Clippers. Ball se je na svoji drugi tekmi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu spogledoval s trojnim dvojčkom; za Los Angeles Lakers je zbral 29 točk, 11 skokov in devet podaj.

"Nismo bili ponosni na to, kar smo storili večer pred tem. Zato samo strnili vrste in se zavezali, da bomo nocoj prikazali drugačen obraz," je dejal Ball, ki je prvo četrtino svoje prve tekme v NBA proti Clippers začel z zgrešenimi prvimi tremi meti iz igre, za povrh je zgrešil še prosta meta ter je s trojko dosegel edine točke.

Drugi izbor lige na junijskem naboru novincev pa je povsem drugačen obraz prikazal na drugem dvoboju, na katerem je zadel 12 od 27 metov iz igre, na koncu pa ga je ena asistenca ločila od trojnega dvojčka. Košarkarji Lakers so v zadnji četrtini vodili že za 12 točk, tri minute in 22 sekund pred koncem pa so se gostje po košu Tysona Chandlerja približali na vsega tri točke (119:122). Nato je odgovornost prevzel nase sicer neizkušeni Ball in zaključil pet napadov svoje ekipe, tretjega z lepo podajo, prva in zadnja dva v tej seriji pa z meti iz težkih položajev. Domači so tako minuto in pol predzadnjim piskom sirene vodili s 130:122 in v nato kljub tesni končnici zmagali.

Podprvaki ter lanski prvaki Cleveland Cavaliers so v gosteh porazili Milwaukee Bucks s 116:97. LeBron James, igral le na eni pripravljalni tekmi zaradi poškodbe levega gležnja, je bil še na drugi tekmi prvi strelec Clevelanda; tokrat je zbral 24 točk in osem podaj.

Košarkarji Indiane Pacers so doma izgubili s Portland Trail Blazers s 96:114, Dallas Mavericks s Sacramentom Kings s 88:93, Brooklyn Nets pa z Orlandom Magic s 126:121. Pred svojimi gledalci so slavili igralci Minnesota Timberwolves v dvoboju z Utah Jazz (100:97), Charlotte Hornets z Atlanto Hawks (109:97), Washington Wizards pa z Detroit Pistons (115:111).

Ekipa Miami Heat slovenskega zvezdnika Gorana Dragića bo v noči na nedeljo po slovenskem času gostila Indiano Pacers.

Kyrie Irving (Foto: AP)

Izidi:

New Orleans Hornets - Golden State Warriors 120:128

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 88:93

Brooklyn Nets - Orlando Magic 126:121

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 130:132

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 100:97

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 109:97

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 96:114

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 92:102

Washington Wizards - Detroit Pistons 115:111

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 97:116