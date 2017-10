VIDEO: Miami klonil po podaljšku, Dragić s fantastičnim prvim polčasom

Moštvo Miami Heat je v košarkarski ligi NBA vpisalo še četrti poraz na šestih tekmah, tretjega doma, prvega po podaljšku. Boljši od Miamija so bili, v njihovi dvorani, košarkarji Minnesota Timberwolves, ki so po podaljšku slavili s 125:122. Goran Dragić je odigral 39 minut in v statistiko vpisal 18 točk, šest skokov in pet podaj. Dragić je imel tudi šest izgubljenih žog. Izjemno je odigral prvi polčas, v katerem je dosegel 16 točk in metom 7/8.

Prvi igralec tekme je bil Dion Waiters s 33 točkami, kar je njegov najboljši dosežek kariere, a je zgrešil tudi sedem trojk (1:8). Waiters je v četrti četrtini zbral 14 točk, njegov pa je bil tudi koš, s katerim je Miami izsilil podaljšek (110:110). Waiters je pet sekund pred koncem podaljška zadel trojko za izid 122:123, a sta po osebni napaki, ki so jo prisodili Dragiću, Minnesoti pripadla zadnja prosta meta. Waiters je nato ob zvoku sirene zgrešil trojko.

Pri gostujočem moštvu je Jeff Teague zbral 23 točk. Zadel je tudi zadnja koša na tekmi, prosta meta, s katerima je postavil končni izid. Izkazal se je tudi Andrew Wiggins z 22 točkami, 13 od teh je dal po polčasu. Miami bo niz šestih tekem v domači dvorani končal v sredo, ko bo gostil Chicago.

Goran Dragić (Foto: AP)

Aktualni prvaki lige NBA Golden State Warriors so se po porazu proti Detroitu zbrali in prikazali eno najbolj prepričljivih predstav v tej sezoni. V gosteh so košarkarje Los Angeles Clippers premagali s kar 141:113. Bojevniki so Clippers prizadejali že enajsti zaporedni poraz. Stephen Curry je zbral 31 točk, zadel sedem trojk (7:11), zbral šest podaj in pet skokov. "Ta predstava je bila podobna tistemu, kar nas je že krasilo," je bil zadovoljen trener Steve Kerr.

Zelo dobro so v novo sezono krenili košarkarji Boston Celtics, ki so prišli do svoje pete zaporedne zmage. Nazadnje so na doma premagali San Antonio Spurs s 108:94. Zmaga ima skorajda zgodovinsko težo, saj je Boston prekinil niz enajstih zaporednih porazov proti teksaškim ostrogam. Boston si vrh vzhodne konference deli z ekipama Orlando Magic in Detroit Pistons. Ta tri moštva imajo pet zmag in dva poraza. Orlando je v gosteh s 115:99 premagal New Orleans Pelicans, čeprav je Anthony Davis za poražence dosegel 39 točk in 10 skokov.

Pet zmag v sezoni, ob dve porazih, ima tudi ekipa Memphis Grizzlies, ki tudi po porazu doma proti Charlotte Hornets z 99:104, ostaja na vrhu zahodne konference. Tretjo zaporedno zmago je vpisala ekipa New York Knicks, ki je s 116:110 premagala moštvo Denver Nuggets. V vrstah kratkohlačnikov je bil znova najučinkovitejši Latvijec Kristaps Porzingis, ki je z 38 točkami postavil osebni mejnik v ligi NBA. Porzingis je zelo vroč v tej sezoni, saj je še na peti tekmi vpisal vsaj 30 točk.

Košarkarji Utah Jazz, pri katerem je pomočnik glavnega trenerja selektor zlate slovenske reprezentance Igor Kokoškov, so vpisali četrto zmago v sezoni, ko so na domačem parketu premagali Dallas Mavericks s 104:89. Edini kanadski udeleženec v ligi NBA Toronto Raptors je ponoči z 99:89 ugnal Portland Trail Blazers, kljub s 36 točkami Damiana Lillarda njegovemu najboljšemu dosežku v sezoni.

Izidi:

Miami Heat - Minnesota Timberwolves 122:125 (podaljšek)

Boston Celtics - San Antonio Spurs 108:94

New York Knicks - Denver Nuggets 116:110

Houston Rockets - Philadelphia 76ers 107:115

Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 99:104

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 99:115

Utah Jazz - Dallas Mavericks 104:89

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 85:99

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 113:141