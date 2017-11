VIDEO: Razočarani prvi strelec Miamija Dragić: Ta poraz je za nas zelo težak

Paul Millsap, košarkar Denver Nuggets, poskrbel, da je zmaga ostala doma. Proti gostom iz Miamija je namreč dosegel 27 točk, vključno s tremi prostimi meti 11,9 sekunde pred koncem tekme in popeljal Denver do tesne zmage s 95:94. Millsap, ki je julija z Denverjem podpisal triletno, 90 milijonov dolarjev vredno pogodbo, se je izkazal v ključnih trenutkih tekme, 19 točk in 14 skokov je k drugi zaporedni zmagi Nuggets, ki so prvič povedli šele sredi tretje četrtine, dodal še Nikola Jokić.

Dion Waiters je v zadnjih trenutkih tekme skorajda Miamiju zagotovil zmago, a se je žoga nesrečno odbila od obroba. Skupno je Waiters zbral 15 točk, prav toliko jih je dosegel tudi James Johnson. Goran Dragić je bil prvi strelec Miamija, dosegel je 23 točk (met 8/15), dodal pa še tri skoke, dve ukradeni žogi in sedem podaj v dobrih 34 minutah igre.

V zadnji minuti je Waiters dosegel koš, Dragić pa je zadel le enega od dveh prostih metov za vodstvo Miamija s 94:92, preden je Johnson storil prekršek nad Millsapom pri metu za tri. Slednji je zadel vse tri proste mete in spravil domačo dvorano na noge. "Ta poraz je za nas zelo težak," je po tekmi dejal Dragić in dodal: "Prepričani smo bili, da smo tekmo pripeljali do konca in zmagali. A zdaj je, kar je."

Naslednja tekma Miami prav tako čaka v gosteh, v nedeljo se bodo v Kaliforniji pomerili z Los Angeles Clippers.

Izidi:

Denver Nuggets - Miami Heat 95:94

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 105:96

New York Knicks - Phoenix Suns 120:107

Orlando Magic - Chicago Bulls 83:105

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 121:110

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 122:130

Atlanta Hawks - Houston Rockets 104:119

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 94:99

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets 108:101

Utah Jazz - Toronto Raptors 100:109

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 94:101

Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets 124:112