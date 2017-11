VIDEO: V Utahu prvo srečanje Dragića in Kokoškova, Gogi drugi strelec vročice

V ne povsem razprodani Vivint Smart Home Arena v Salt Lake Cityju si je tekmo Utah Jazz proti Miami Heat ogledalo 18.306 gledalcev.Prvi strelec Miamija je bil tokrat Dion Waiters z 21 točkami, Goran Dragić jih je dosegel 18, ob pa dodal še dve podaji in ukradeno žogo, Za Utah je Rodney Hood dosegel 19 točk. Miami je ob polčasu zaostajal 12 točk, nato pa so Dragić in soigralci naredili serijo v tretji četrtini in prešli v vodstvo, medtem ko je Utah v 12 minutah dosegel le en koš iz igre. Miami je z 20:8 prepričljivo dobil tretjo četrtino, s 27:17 je bil boljši tudi v zadnjem delu tekme. Obe moštvi sta imeli slab odstotek meta iz igre in celo kopico izgubljenih žog (Utah 17, Miami 20).

Domači so sicer ob polčasu še vodili z 49:37, a so se nato Dragić in soigralci le prebudili, začeli zadevati koše in gostitelje najprej ujeli, nato pa še nadigrali. Čeprav je imel Waiters večji del tekme slab met, pa je nato v zadnji četrtini dosegel kar 12 točk od skupaj 21 in zapečatil usodo gostiteljev.

"Raje mečem 0:30 iz igre, kot pa 0:9, ker ko enkrat nehaš metati, potem to nasprotniku pokaže, da si izgubil samozavest. Zato sem vztrajal, metal še naprej in nato začel zadevati," je po tekmi dejal Waiters, ki je tudi s pomočjo delnega izida 13:0 v zadnjem delu tekme 30 sekund pred koncem ekipo popeljal do vodstva s 84:74. "Preprosto njegove žoge niso hotele v koš. Ampak mislim, da niti ni opazil, ko je v treh ali štirih minutah zgrešil vse. Živi za zadnje minute tekme, v katerih pa je nepogrešljiv," pa je po dobljenem dvoboju pod koši dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

"Imeli smo precej priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Ali je to zaradi pomanjkanja samozavesti ali nepovezanosti v ekipi, ne vem, a moramo skozi to. Trenutno čarobna palica ne obstaja, da bi vse skupaj spremenil na hitro," pa je po tekmi menil trener Utaha Quin Snyder. Njegova ekipa je sicer izgubila že četrto zaporedno tekmo. Miami bo zdaj v naslednji tekmi igral v gosteh pri Detroit Pistons v noči na ponedeljek, Utah Jazz bodo že nocoj gostili Brooklyn Nets, ki so sinoči s 101:97 premagali Portland Trail Blazers.

V ostalih tekmah so Detroit Pistons s 111:104 premagali Atlanta Hawks, Boston Celtics so z 90:87 ugnali Charlotte Hornets, Chicago Bulls pa so s 87:105 morali priznati premoč Indiana Pacers. Oklahoma City Thunder so bili boljši od Los Angeles Clippers s 120:111, San Antonio Spurs so s 87:94 izgubili proti Milwaukee Bucks, Phoenix Suns pa s 112:128 proti Orlando Magic.

Goran Dragić (Foto: AP)

Izidi:

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 111:104

Boston Celtics - Charlotte Hornets 90:87

Chicago Bulls - Indiana Pacers 87:105

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 120:111

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 87:94

Phoenix Suns - Orlando Magic 112:128

Utah Jazz - Miami Heat 74:84

Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets 97:101