VIDEO: Antetokoumnpo premalo za zmago Milwaukeeja, Utah dosegel kar 121 točk

V košarkarski ligi NBA Boston nadaljuje neverjetno serijo. Ekipa iz Massachusettsa je tokrat gostovala v Indianapolisu in se veselila zmage s 108:98, že 18. v 21 tekmah nove sezone. Najučinkovitejši pri zmagovalcih je bil vnovič Krie Irving s 25 koši, za Indiano jih je 19 dosegel Myles Turner.

Tokrat velja omeniti tudi Dallas, ki je s 97:81 ugnal Oklahoma City Thunder, na stare čase pa je spominjal 39-letni Nemec Dirk Nowitzki, ki je dosegel 19 točk, pet skokov in štiri podaje ter bil najučinkovitejši v dresu ekipe iz Teksasa. Na nasprotni strani je blestel lanski MVP lige Russell Westbrook z 28 točkami in 12 skoki, za trojni dvojček pa mu je zmanjkala ena podaja.

Giannis Antetokoumnpo je dosegel dvojnega dvojčka (27 točk in 13 skokov), a je Milwaukee vseeno izgubil v Utahu (121: 108). Za gostitelje je 24 točk dosegel Donovan Mitchell.

Na zahodu bitko za prvo mesto na lestvici bijeta Houston in Golden State. Houston je tokrat s 117:102 premagal New York Knicks in 15. zmagal. Kar 37 točk in 10 podaj je v statistiko vpisal James Harden, na drugi strani je Michael Beasley dosegel 30 točk, Kyle O'Quinn pa je 20 točkam dodal 15 skokov.

Golden State, ki je ob odigrani tekmi več prav tako pri 15 zmagah, je s 110:95 odpravil New Orleans. Izstopala sta Stephen Curry in Klay Thompson s 27 oziroma 24 točkami. Za New Orleans jih je 30 dosegel Anthony Davis, ki je temu dodal še 15 skokov.

Edini Slovenec v ligi, Goran Dragić, je bil s soigralci iz Miamija v noči na nedeljo prost, nocoj pa ga čaka težko gostovanje pri drugouvrščeni ekipi vzhoda Detroitu.

Izidi:

Washington Wizards - Portland Trail Blazers 105:108

Philadelphia 76ers - Orlando Magic 130:111

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs 86:106

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 78:112

Houston Rockets - New York Knicks 117:102

Indiana Pacers - Boston Celtics 98:108

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 97:81

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 110:95

Utah Jazz - Milwaukee Bucks 121:108

Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 95:97