VIDEO: Cleveland slavil zmago enajstič zaporedoma

LeBron James (Foto: AP)

LeBron James je izstopal predvsem v zadnjem delu, ko je dosegel 15 točk, tudi zadnjih 13 za Cleveland. Posebej zanimiva je bila končnica, ko je Dillon Brooks dve minuti in 10 sekund pred koncem izenačil na 109:109, a Memphis ni uspel ustaviti razpoloženega Jamesa. Pri poraženem moštvu iz Tennesseeja je z 31 točkami izstopal Tyreke Evans. Z 20 zmagami na 24 tekmah v vodstvu na vzhodu in v ligi vztraja Boston. Ta je s 116:111 ugnal Phoenix. Gostje so v zadnjem delu lovili priključek in se dobri dve minuti pred koncem približali na 103:105, takrat pa je odgovornost prevzel Kyrie Irving in v zadnjih dveh minutah dosegel pet točk ter bil na koncu z 19 koši najboljši pri zmagovalcih. Pri ekipi iz Arizone je s kar 38 koši blestel Devin Booker, ki pa ob sebi ni imel dovolj razpoloženih soigralcev za zmago. V košarkarske anale pa se je vpisal trener Dallasa Rick Carlisle. Teksašani so s 108:82 ugnali Los Angeles Clippers, Carlisle pa se je pridružil klubu 18 trenerjev, ki so v ligi vknjižili 700 in več zmag. V domači vrsti je bil z 21 koši in desetimi podajami najbolj razpoložen 33-letni Portoričan J.J. Barea, nemški veteran Dirk Nowitzki je dodal 16 točk. Izpostaviti velja še DeMarcusa Cousinsa, ki je k zmagi New Orleansa na gostovanju v Portlandu prispeval kar 38 točk in osem skokov.

Izidi:

Boston Celtics - Phoenix Suns 116:111

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 108:82

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 102:114

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 108:103

Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 116:111

Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 109:104

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 115:100

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 116:123