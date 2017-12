VIDEO: Miami s fantastično zadnjo četrtino dobil dvoboj na Floridi, Phoenix za zmagoviti koš potreboval štiri desetinke

Goran Dragić je odigral 30 minut, ter k zmagi dodal 14 točk, šest podaj, štiri skoke, tekmecem pa ukradel tudi dve žogi. Pri Miamiju je bil z 20 koši najbolj učinkovit Josh Richardson, dve manj je dosegel Wayne Ellington, Tyler Johnson jih je dodal 17, Kelly Olynyk pa je 15 točkam dodal 12 skokov. Po 11 tekmah premora zaradi poškodbe je za vročico znova zaigral center Hassan Whiteside. Pri Orlandu je bil z 19 točkami in osmimi skoki najbolj razpoložen Elfrid Payton, Mario Hezonja jih je zbral 14.

Miami je tokrat zablestel v zadnji četrtini, ki jo je dobil z 39:21 in se po petih porazih veselil prve zmage proti Orlandu. Samo v tem delu je Richardson dosegel 14 svojih točk, Ellington pa je zadel štiri trojke. "Velika zmaga. Res smo jo potrebovali," pa je uspeh z besedami pospremil Dragić.

Druga resnica je, da Orlando ni v vrhunski formi, saj je izgubil deveto tekmo zaporedoma in je trenutno predzadnja ekipa na vzhodu. Miami zdaj čakata dva prosta večera, nato pa nova domača tekme, ko bo na Floridi gostovala ekipa iz Brooklyna.

Goran Dragić (Foto: AP)

Chandler prinesel zmago Phoenixu

Na semaforju so bile do konca tekme le še štiri desetinke sekunde, izid med Phoenixom in Memphisom pa izenačen (97:97). Dragan Bender je podal iz avta, Tyson Chandler pa je žogo ujel nad obročem in zabil za zmago Phoenixa (99:97).

Do spremembe je prišlo na vrhu vzhodne konference, kjer je bil na prvem mestu Toronto le en dan, danes pa je presenetljivo izgubil pri zadnjeuvrščenem Dallasu s 98:93, kar je bil prvi poraz Kanadčanov po šestih zaporednih zmagah, na lestvici pa zdaj spet vodi Boston. "To je bila ena tistih tekem, ki jih je najbolje hitro pozabiti," je po tekmi dejal zvezdnik Toronta DeMar DeRozan, ki je tokrat zadel le tri od 16 metov na koš in se moral zadovoljiti z zanj skromnimi osmimi točkami. Kriv je bil prav slab odstotek meta pri Torontu, ki je bil 33,7 odstoten.

Za Dallas sta največ točk dosegla J.J. Barea 20 in 39-letni nemški veteran Dirk Nowitzki 18, Harrison Barnes je s 16 koši in 10 skoki vpisal dvojnega dvojčka. Pri Torontu je s 23 točkami še enkrat več izstopal Kyle Lowry, prepričljiva pa sta bila tudi Jonas Valanciunas (17 točk/11 skokov) in Serge Ibaka (11 točk/12 skokov).

Izidi:

Miami Heat - Orlando Magic 107:89

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 98:93

Detroit Pistons - Indiana Pacers 107:83

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 106:115

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 109:97

Denver Nuggets - Utah Jazz 107:83

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 99:97

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 122:95