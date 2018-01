VIDEO: Boston dobil še 30. tekmo v sezoni, tekma sezone Hrvata Šarića v dresu Philadelphie

Kyrie Irving (Foto: AP)

Boston je s 30. zmago spomnil na zlate čase moštva, ki je nazadnje 30 zmag do novega leta doseglo v sezoni 1964/5, pred tem pa jim je to uspelo v sezoni 1959/60. Obakrat v preteklosti so Celtics kasneje osvojili tudi prvenstvo. Odločilen je bil zadnji del zadnje četrtine, ko so gostitelji vodstvo 84:80 spremenili v + 13 - 97:84. Gostje so se 18 sekund pred koncem sicer približali na 105:103, Marcus Smart in Kyrie Irving pa sta z uspešnimi prostimi meti domačim vendarle priborila tesno zmago. "Takrat je bilo vse odprto in lahko bi prišli še bližje, a zgrešili smo odločilna meta," je po tekmi dejal trener Brooklyna Kenny Atkinson. Irving je že 11. tekmo zaporedoma končal z 20 in več doseženimi koši. Tokrat jih je dosegel 28 in osemkrat uspešno skočil pod obročema. "Vseh 48 minut so igrali ekstremno agresivno in vsaka posest žoge je bila izziv. Videli ste, kako talentirano ekipo imajo in odločalo je le nekaj žog," pa je tekmece, ki so v Bostonu poskrbeli za napeto Silvestrovo, pohvalil tudi Irving. Rondae Hollis Jefferson je za Brooklyn dosegel 22 točk in 12 skokov. Na zahodu je na drugem mestu Houston, ki je po dveh podaljških s 148:142 strl odpor Los Angeles Lakers. Gostje so bili celo bližje zmagi, a je Gerald Green s trojko 17 sekund pred koncem Teksačanom rešil redni del in izsilil podaljšek. Chris Paul je blestel v obeh podaljških in že po prvem bi bilo lahko konec, a je Brandon Ingram v končnici s prostih metov izenačil na 133, Paul pa zgrešil odločilni met. V drugem podaljšku so gostitelji stvari vendarle postavili na svoje mesto. Pri domačih je s 40 točkami in 11 podajami izstopal James Harden, Paul je 15 od svojih 28 točk dosegel v podaljšku. Pri Los Angelesu je Julius Randle ob 29 točkah zabeležil tudi 15 skokov.

Goran Dragić z Miamijem bo ob prehodu v novo leti počival še dva večera, nato pa na Florido prihaja ekipa iz Detroita.



Izidi:

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 148:142 (dva podaljška)

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 96:114

Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 106:98

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 113:116

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 110:123

Washington Wizards - Chicago Bulls 114:110

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 90:107

Boston Celtic - Brooklyn Nets 108:105