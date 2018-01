VIDEO: Na tekmi Fenerja je dvorana obnemela ob grozljivem padcu Nunnallyja

Ob koncu tretje četrtine je James Nunnally zabil žogo v koš, potem pa je izgubil oprijem na obroču in grdo, na glavo, padel na parket. Vsi v dvorani so obnemeli, ko je ameriški košarkar obležal na parketu. Na nosilih je zapustil dvorano, prve informacije iz bolnišnice pa so bile pozitivne.

Zdravniki so sumili na pretres možganov, a na srečo jo je odnesel brez hujših poškodb. Zadržali so ga na opazovanju, da je z njim vse v redu, pa je potrdil tudi trener Željko Obradrović v izjavi na novinarski konferenci. Hitro okrevanje so mu zaželeli številni košarkarji, med njimi je bil tudi mladi zvezdnik madridskega Reala Luka Dončić.