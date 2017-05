VIDEO: James in Irving sta skupaj dosegla 76 točk in zapečatila zmago Clevelanda

Cleveland Cavaliers, branilci naslova v košarkarski ligi NBA, so v finalu vzhoda v boju na štiri zmage proti Boston Celtics povedli s 3:1. Četrto tekmo so namreč po zaslugi Kyrieja Irvinga in LeBrona Jamesa, ki sta skupaj dosegla 76 točk, dobili s 112:99, tako da so le še zmago oddaljeni od velikega finala. James je dosegel 34 točk in je imel težave z osebnimi napakami, saj je že v prvem polčasu dobil štiri. Odgovornost je nato prevzel Irving, ki je bil še uspešnejši, zbral je 42 točk, od tega kar 19 v tretji četrtini. Boston je tudi tokrat igral brez prvega strelca ekipe Isaiaha Thomasa, ki bo kot kaže moral na operacijo kolka, za goste je Avery Bradley dosegel 19 točk.

Če se bo konjenikom uspelo uvrstiti v finale, kjer jih že čakajo zmagovalci zahodne konference Golden State Warriors, se bodo za naslov prvaka merili še tretjič zapored. Peta tekma bo na sporedu v četrtek v Bostonu.

Izid:

- finale vzhodne konference:

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 112:99

(Cleveland v zmagah vodi s 3:1)