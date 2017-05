VIDEO: Bojevniki na krilih Duranta še tretjič ugnali ostroge in so le še zmago oddaljeni od velikega finala

Košarkarji Golden State Warriors so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NBA v dvoboju s San Antonio Spurs zmagali še na tretji tekmi zapored in so tako le še zmago oddaljeni od velikega finala lige. Na tretji tekmi v Teksasu so slavili zmago s 120:108, najbolj se je v vrstah bojevnikov izkazal Kevin Durant s 33 točkami.