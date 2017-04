VIDEO: Cedevita in Crvena zvezda v finalu regionalne lige

Košarkarjem Cedevite so se v finalu lige ABA pridružili igralci Crvene zvezde. Beograjčani so v tretji polfinalni tekmi z 82:59 premagali Budućnost in serijo dobili z 2:1 v zmagah. Na odločilni tekmi so imeli tekmo pod nadzorom vseh 40 minut, zmagovalca pa so odločili po treh četrtinah. Zagrebčani so z 2:1 v zmagah izločili Partizan.