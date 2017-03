VIDEO: Chicago se je izenačil z Miamijem, San Antonio pa je ujel Golden State na vrhu lige NBA

San Antonio je je doma premagal Atlanto Hawks s 107:99 in je zdaj na vrhu lestvice NBA izenačen z moštvom Golden State Warriors, poleg 52 zmag imata ekipi tudi 14 porazov in sta že uvrščeni v končnico. V dresu ostrog se je izkazal Kawhi Leonard, ki je zbral 31 točk in se tako na najboljši način vrnil na parket, potem ko je prejšnji četrtek ob trčenju z branilcem ekipe Oklahoma City Thunder utrpel blažji pretres možganov.

Leonardu so pod koši izdatno pomagali soigralci David Lee, Danny Green, Patty Mills in Pau Gasol, ki so vsi vpisali deset točk ali več. Leonard je v statistiko vnesel še pet odbitih žog in štiri podaje. Za Atlanto je bil prvi strelec Dennis Schroder, ki je dosegel 22 točk, Tim Hardaway jih je dodal 17, Paul Millsap pa 16.

"Vse ekipe delajo napake, nihče ne igra popolne igre. Ampak gledano pod črto, sem zadovoljen z našo obrambo, glede na dejstvo, da je uspešno posredovala 23-krat in obdržala Atlanto pod 100 točkami. Zelo sem zadovoljen, kako smo branili svojo polovico igrišča in kljub temu, da smo površno zapravili nekaj žog, nismo podlegli pritisku nasprotnika," je po tekmi povedal trener San Antonia Gregg Popovich.

Charlotte Hornets so 109:115 izgubili proti Chicago Bulls in biki so se v boju za končnico izenačili z Miamijem. Obe moštvi sta odigrali 67 tekem in zbrali po 32 zmag in 35 porazov. Boj za končnico bo izjemno hud, na osmem mestu je trenutno Milwaukee prav tako s 32 zmagami, a tekmo manj (66), sedmi je Detroit (33 zmag na 66 tekmah). Za Chicago je Nikola Mirotić dosegel 24 točk, po 23 sta jih dodala Jimmy Butler in Dwyane Wade, 20 pa Rajon Rondo.

Karl-Anthony Towns je dosegel 39 točk in dodal 13 skokov ob zmagi Minnesote Timberwolves nad Washington Wizards s 119:104. Ricky Rubio je za Minnesoto dodal 22 točk in 19 podaj, medtem ko je bil prvi mož Washingtona John Wall s 27 točkami. V Torontu je DeMar DeRozan zbral 25 točk, šest skokov in dve podaji in bil tako najzaslužnejši za zmago Raptors nad Dallas Mavericks s 100:78.

Dwayne Wade (Foto: AP)

Izidi:

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 109:115

Toronto Raptors - Dallas Mavericks 100:78

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 113:93

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 107:99

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 119:104

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 114:108

Sacramento Kings - Orlando Magic 120:115

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 129:101