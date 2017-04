VIDEO: Cleveland kot prvi v drugem krogu končnice

Sinoči so bile poleg Cavs - Pacers še tri tekme. Najboljša ekipa rednega dela na vzhodu, Boston Celtics, je drugič zaporedoma zmagala v Chicagu in izenačila izid v zmagah na 2:2, enak je rezultat tudi na dvoboju med Utah Jazz in Los Angeles Clippers, Houston Rockets pa je povedel proti Oklahoma City Thunder s 3:1.

Košarkarji Golden State Warriors bodo poskusili še četrtič premagati Portland Trail Blazers in se uvrstiti v drugi krog končnice, a to bodo morali narediti brez glavnega trenerja Steva Kerra, ki ga je zaradi bolezni že na tretji tekmi zamenjal pomočnik Mike Brown. Pri Kerrovi bolezni gre za iste simptome - glavobole, bolečine v vratu in slabost -, kot so Kerra mučili že od leta 2015 in neuspešne operacije hrbta.

V Indianapolisu je ključno vlogo odigral LeBron James, ki je dosegel 33 točk, od tega nekaj v odločilnih zadnjih minutah, ko so prvaki zadržali nalet Indiane. "Čeprav je rezultat dokaj gladek, smo trdo delali. Premagali smo zelo dobro ekipo," je po dvoboju dejal James, ki je trojko zadel za vodstvo 103:102, nato pa je s črte prostih metov postavil še končni izid 106:102. Houston je prišel do priložnosti, da se Oklahome znebi že na naslednji domači tekmi. Eric Gordon in Lou Williams sta dosegla po 18 točk, 28 jih je zbral Brazilec Nene, odločilno prednost za 113:109 pa so gostje naredili v minutah, ko je bil prvi zvezdnik dvoboja na klopi. Russell Westbrook je sicer dosegel še enega trojnega dvojčka - 35 točk, 14 skokov, 14 podaj, toda soigralci brez njega na parketu ne vedo kam z žogo.





Cleveland Cavaliers so na hitro pometli z Indiano. (Foto: AP)

"Nočem tega slišati. Smo ekipa in tako moramo igrati," je jezno pripomnil Westbrook, ko so ga novinarji po tekmi vprašali, ali so soigralci preveč odvisni od njega. Kljub osebni tragediji, smrti sestre v prometni nesreči, je bil Isaiah Thomas ponovno ključni mož za zmago Bostona. Dosegel je 33 točk in v zadnjih minutah zadržal nalet domačih, ki so se vrnili v igro po zaostanku dvajsetih točk. "Je neverjeten. Kaj vse je mogel prestati v zadnjih dneh, pa še vedno je sposoben igrati na tako visokem nivoju," ga je pohvalil trener Brad Stevens.



Ekipa slovenskega selektorja Igorja Kokoškova Utah Jazz je do izenačenja serije s Clippers prišla šele v zadnjih minutah. Gostje so vodili večji del tekme, nazadnje pa slabe tri minute pred koncem pri 91:90. V preostanku časa je prvi strelec gostiteljev Joe Johnson (28) poskrbel za zmago s 105:98 in nadaljevanje niza v sredo v Los Angelesu.



Izidi:

Vzhod, 1. krog:

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 102:106

(Cleveland se je s 4:0 v zmagah uvrstil v konferenčni polfinale)



Chicago Bulls - Boston Celtics 104:95

(izid v zmagah je izenačen na 2:2)



Zahod, 1. krog:

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 109:113

(Houston vodi s 3:1 v zmagah)



Utah Jazz - Los Angeles Clippers 105:98

(izid v zmagah je izenačen na 2:2)