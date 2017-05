VIDEO: Cleveland melje naprej

Košarkarji Clevelanda so po uvodni četrtini vodili za 14 točk, ob polčasu pa je njihova prednost narasla že na rekordnih 41, pred zadnjo četrtino pa na kar 46 točk. Tako so James in preostali člani začetne peterke lahko zadnjo četrtino presedeli kar na klopi. LeBron James je 22 od svojih skupno 30 točk dosegel že v prvem polčasu, ko so konjeniki, ki bodo zdaj gostili naslednji dve tekmi, vodili z 72:31, kar je bila največja prednost ob polčasu v zgodovini končnice lige NBA. "Sem človek, ki živi v tem trenutku. In moja ekipa je trenutno našla pravi 'groove', tako da lahko s fanti na parketu res uživamo," je po visoki zmagi dejal James. "Vedno pa se trudimo, da bi se še izboljšali. Že pred končnico sem dejal, da smo s fanti sposobni igrati še na višji ravni, pa so me ljudje le debelo gledali. A sam verjamem, da lahko igramo še na višji ravni od te, ki jo trenutno kažemo. Vedno se lahko še izboljšamo," je razkril štirikratni dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca prvenstva NBA (MVP), ki pa je pred tekmo izvedel, da ga ni na ožjem seznamu treh finalistov za letošnjo nagrado.

Med finalisti za najboljšega trenerja leta je tudi trener slovenskega zvezdnika NBA Gorana Dragića pri Miami Heat, Erik Spoelstra, poleg njega pa se bosta za prestižno nagrado potegovala še Gregg Popovich (San Antonio Spurs) in Mike d'Antoni (Houston Rockets).

James, ki je nagrado osvojil v letih 2009, 2010, 2012 in 2013, je v glasovanju novinarjev zaostal za Jamesom Hardnom (Houston Rockets), Russellom Westbrookom (Oklahoma City Thunder) in Kawhijem Leonardom (San Antonio Spurs). "Kaj pa lahko naredim glede tega? Prav ničesar. Moja edina naloga je, da sem MVP naše ekipe vsak večer. Dobro se zavedam, kaj prinesem k mizi, in imam odgovornost do ekipe," je na to temo z rameni skomignil James. Zato pa se trener Clevelanda Tyronn Lue s to odločitvijo, da Jamesa ni na seznamu za MVP, ni strinjal. "Na Lebrona gledam kot na Shaquilla O'Neala. Mislim, da je on vsako leto MVP, tako da bi mu lahko vsako leto podelili to nagrado, če bi želeli," je menil Lue. James je vsaj 30 točk dosegel na osmih zaporednih tekmah in upa, da se bo še sedmo zaporedno sezono zaigral v velikem finalu NBA.





LeBron James (Foto: AP)

Do zdaj še nikoli ni izgubil dvoboja končnice, v katerem je s soigralci povedel z 2:0 v zmagah. V letošnji končnici je imel pred današnjo tekmo povprečje 34,8 točke, 9 skokov in 7,1 podaje na tekmo. Tokrat je med soigralce razdelil še sedem podaj in dosegel štiri skoke, štiri ukradene žoge in tri blokade, Kyrie Irving je k zmagi dodal 23 točk. Košarkar Bostona Avery Bradley je po tekmi dejal, da ne more verjeti, v kako podrejenem položaju je bila njegova ekipa. "Sram me je. Res me je sram. No, zdaj se nam vsaj nič hujšega ne more več pripetiti," meni Bradley.

Tretja tekma konferenčnega finala je na sporedu v nedeljo v Clevelandu.



Izid, finale vzhodne konference:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 86:130

(Cleveland vodi v zmagah z 2:0)

* Opomba: moštvi igrata na štiri zmage.