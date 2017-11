VIDEO: Cousins z dvojnim dvojčkom popeljal pelikane do zmage

New York, 12.11.2017, 09:26 | T.Š./STA

V košarkarski ligi NBA je ekipa Utah Jazz, kjer je pomočnik trenerja Igor Kokoškov, ta je Slovenijo popeljal do naslova evropskega prvaka, doma premagala Brooklyn Nets s 114:106. New Orleans je v domači dvorani premagal goste iz Los Angelesa, Clippers so izgubili 111:103.